https://ria.ru/20211118/natsproekt-1759721737.html

Правительство оценило достижения Адыгеи в реализации "дорожного" нацпроекта

Правительство оценило достижения Адыгеи в реализации "дорожного" нацпроекта - РИА Новости, 18.11.2021

Правительство оценило достижения Адыгеи в реализации "дорожного" нацпроекта

Адыгея отмечена дипломом Правительства РФ за достижение наилучших показателей в реализации "дорожного" нацпроекта в текущем году, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T22:32

2021-11-18T22:32

2021-11-18T22:32

республика адыгея

республика адыгея

москва

сергей кириенко

игорь левитин

мурат кумпилов

россия

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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Адыгея отмечена дипломом Правительства РФ за достижение наилучших показателей в реализации "дорожного" нацпроекта в текущем году, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.В Москве состоялась церемония награждения регионов-лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году."В этом году было принято решение вручить награды за достижение наилучших показателей по итогам реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" 11 регионам, в число которых вошла Республика Адыгея. Диплом и символичный дорожный каток главе Адыгеи Мурату Кумпилову вручили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник Президента РФ и секретарь государственного совета РФ Игорь Левитин, а также заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин", - говорится в сообщении.Отмечается, что "дорожный" нацпроект в республике реализуется с опережением графика: работы по ремонту автодорог, намеченные на 2021 год, завершены досрочно, сейчас дорожники уже работают над объектами следующего года. Запланирована реализация 54 объектов общей протяженностью 75,6 километра и строительство развязки на трассе Энем-Новобжегокай, которая должна быть завершена в 2023 году, уточняет пресс-служба. По данным властей региона, на мероприятия нацпроекта в текущем году направлено свыше двух миллиардов рублей, из которых более 1,6 миллиарда федеральные деньги.

https://ria.ru/20211115/adygeya-1759092611.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, москва, сергей кириенко, игорь левитин, мурат кумпилов, россия