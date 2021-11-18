Правительство оценило достижения Адыгеи в реализации "дорожного" нацпроекта
Правительство отметило наилучшие показатели у Адыгеи в реализации "дорожного" нацпроекта
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобили на трассе Майкоп-Краснодар в Республике Адыгея
КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Адыгея отмечена дипломом Правительства РФ за достижение наилучших показателей в реализации "дорожного" нацпроекта в текущем году, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
В Москве состоялась церемония награждения регионов-лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году.
"В этом году было принято решение вручить награды за достижение наилучших показателей по итогам реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" 11 регионам, в число которых вошла Республика Адыгея. Диплом и символичный дорожный каток главе Адыгеи Мурату Кумпилову вручили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник Президента РФ и секретарь государственного совета РФ Игорь Левитин, а также заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "дорожный" нацпроект в республике реализуется с опережением графика: работы по ремонту автодорог, намеченные на 2021 год, завершены досрочно, сейчас дорожники уже работают над объектами следующего года. Запланирована реализация 54 объектов общей протяженностью 75,6 километра и строительство развязки на трассе Энем-Новобжегокай, которая должна быть завершена в 2023 году, уточняет пресс-служба. По данным властей региона, на мероприятия нацпроекта в текущем году направлено свыше двух миллиардов рублей, из которых более 1,6 миллиарда федеральные деньги.