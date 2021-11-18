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Республика Адыгея
https://ria.ru/20211118/natsproekt-1759721737.html
Правительство оценило достижения Адыгеи в реализации "дорожного" нацпроекта
Правительство оценило достижения Адыгеи в реализации "дорожного" нацпроекта - РИА Новости, 18.11.2021
Правительство оценило достижения Адыгеи в реализации "дорожного" нацпроекта
Адыгея отмечена дипломом Правительства РФ за достижение наилучших показателей в реализации "дорожного" нацпроекта в текущем году, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T22:32
2021-11-18T22:32
республика адыгея
республика адыгея
москва
сергей кириенко
игорь левитин
мурат кумпилов
россия
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Адыгея отмечена дипломом Правительства РФ за достижение наилучших показателей в реализации "дорожного" нацпроекта в текущем году, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.В Москве состоялась церемония награждения регионов-лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году."В этом году было принято решение вручить награды за достижение наилучших показателей по итогам реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" 11 регионам, в число которых вошла Республика Адыгея. Диплом и символичный дорожный каток главе Адыгеи Мурату Кумпилову вручили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник Президента РФ и секретарь государственного совета РФ Игорь Левитин, а также заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин", - говорится в сообщении.Отмечается, что "дорожный" нацпроект в республике реализуется с опережением графика: работы по ремонту автодорог, намеченные на 2021 год, завершены досрочно, сейчас дорожники уже работают над объектами следующего года. Запланирована реализация 54 объектов общей протяженностью 75,6 километра и строительство развязки на трассе Энем-Новобжегокай, которая должна быть завершена в 2023 году, уточняет пресс-служба. По данным властей региона, на мероприятия нацпроекта в текущем году направлено свыше двух миллиардов рублей, из которых более 1,6 миллиарда федеральные деньги.
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республика адыгея, москва, сергей кириенко, игорь левитин, мурат кумпилов, россия
22:32 18.11.2021
 
Правительство оценило достижения Адыгеи в реализации "дорожного" нацпроекта

Правительство отметило наилучшие показатели у Адыгеи в реализации "дорожного" нацпроекта

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобили на трассе Майкоп-Краснодар в Республике Адыгея
Автомобили на трассе Майкоп-Краснодар в Республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Адыгея отмечена дипломом Правительства РФ за достижение наилучших показателей в реализации "дорожного" нацпроекта в текущем году, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
В Москве состоялась церемония награждения регионов-лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году.
"В этом году было принято решение вручить награды за достижение наилучших показателей по итогам реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" 11 регионам, в число которых вошла Республика Адыгея. Диплом и символичный дорожный каток главе Адыгеи Мурату Кумпилову вручили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник Президента РФ и секретарь государственного совета РФ Игорь Левитин, а также заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "дорожный" нацпроект в республике реализуется с опережением графика: работы по ремонту автодорог, намеченные на 2021 год, завершены досрочно, сейчас дорожники уже работают над объектами следующего года. Запланирована реализация 54 объектов общей протяженностью 75,6 километра и строительство развязки на трассе Энем-Новобжегокай, которая должна быть завершена в 2023 году, уточняет пресс-служба. По данным властей региона, на мероприятия нацпроекта в текущем году направлено свыше двух миллиардов рублей, из которых более 1,6 миллиарда федеральные деньги.
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