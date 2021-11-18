https://ria.ru/20211118/natsproekt-1759595054.html
В одном из аулов КЧР в рамках нацпроекта впервые построен детсад-ясли
В одном из аулов КЧР в рамках нацпроекта впервые построен детсад-ясли - РИА Новости, 18.11.2021
В одном из аулов КЧР в рамках нацпроекта впервые построен детсад-ясли
В ауле Вако-Жиле Карачаево-Черкесии открылись ясли в рамках нацпроекта "Демография", сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:50
2021-11-18T11:50
2021-11-18T11:50
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 18 ноя - РИА Новости. В ауле Вако-Жиле Карачаево-Черкесии открылись ясли в рамках нацпроекта "Демография", сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.До ввода в строй в эксплуатацию нового дошкольного учреждения родители были вынуждены возить детей в детские сады в соседних населенных пунктах.Объект площадью 700 квадратных метров рассчитанный на четыре группы располагает комфортными спальнями и игровыми комнатами, а также музыкальным залом и столовой. Пищеблок дошкольного учреждения оборудован современным технологическим оборудованием. На территории созданы тематические прогулочные зоны, площадки для отдыха."Мы уже создали более тысячи мест для малышей в возрасте от полутора лет, построили 12 ясельных корпусов по всей республике в рамках реализации нацпроекта "Демография". А очередность в детские сады с 3 до 7 лет мы полностью ликвидировали", - сообщил Темрезов.
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рашид темрезов
ЧЕРКЕССК, 18 ноя - РИА Новости
. В ауле Вако-Жиле Карачаево-Черкесии открылись ясли в рамках нацпроекта "Демография", сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов
.
До ввода в строй в эксплуатацию нового дошкольного учреждения родители были вынуждены возить детей в детские сады в соседних населенных пунктах.
Объект площадью 700 квадратных метров рассчитанный на четыре группы располагает комфортными спальнями и игровыми комнатами, а также музыкальным залом и столовой. Пищеблок дошкольного учреждения оборудован современным технологическим оборудованием. На территории созданы тематические прогулочные зоны, площадки для отдыха.
"Мы уже создали более тысячи мест для малышей в возрасте от полутора лет, построили 12 ясельных корпусов по всей республике в рамках реализации нацпроекта "Демография". А очередность в детские сады с 3 до 7 лет мы полностью ликвидировали", - сообщил Темрезов.