https://ria.ru/20211118/natsproekt-1759595054.html

В одном из аулов КЧР в рамках нацпроекта впервые построен детсад-ясли

В одном из аулов КЧР в рамках нацпроекта впервые построен детсад-ясли - РИА Новости, 18.11.2021

В одном из аулов КЧР в рамках нацпроекта впервые построен детсад-ясли

В ауле Вако-Жиле Карачаево-Черкесии открылись ясли в рамках нацпроекта "Демография", сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:50

2021-11-18T11:50

2021-11-18T11:50

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 18 ноя - РИА Новости. В ауле Вако-Жиле Карачаево-Черкесии открылись ясли в рамках нацпроекта "Демография", сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.До ввода в строй в эксплуатацию нового дошкольного учреждения родители были вынуждены возить детей в детские сады в соседних населенных пунктах.Объект площадью 700 квадратных метров рассчитанный на четыре группы располагает комфортными спальнями и игровыми комнатами, а также музыкальным залом и столовой. Пищеблок дошкольного учреждения оборудован современным технологическим оборудованием. На территории созданы тематические прогулочные зоны, площадки для отдыха."Мы уже создали более тысячи мест для малышей в возрасте от полутора лет, построили 12 ясельных корпусов по всей республике в рамках реализации нацпроекта "Демография". А очередность в детские сады с 3 до 7 лет мы полностью ликвидировали", - сообщил Темрезов.

https://ria.ru/20211112/yasli-1758828331.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов