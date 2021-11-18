https://ria.ru/20211118/migranty-1759586824.html

В Польше обвинили белорусских силовиков в руководстве действиями мигрантов

В Польше обвинили белорусских силовиков в руководстве действиями мигрантов - РИА Новости, 18.11.2021

В Польше обвинили белорусских силовиков в руководстве действиями мигрантов

Министерство национальной обороны Польши утверждает, что белорусские силовики руководят попытками мигрантов нелегально пересекать границу в сторону Польши. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:50

2021-11-18T10:50

2021-11-18T10:50

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши утверждает, что белорусские силовики руководят попытками мигрантов нелегально пересекать границу в сторону Польши."Сегодня ночью произошла инспирированная белорусами попытка незаконного пересечения границы в Дубичах Церкевных. Группа из около 100 мигрантов была сдержана польскими службами", - говорится в сообщении минобороны в Twitter.Польские военные утверждают, что "белорусские службы сначала провели разведку". "Скорее всего, они повредили забор. Затем белорусы заставили мигрантов забросать камнями польских солдат, чтобы отвлечь их. Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров", - говорится в сообщении.По данным Пограничной стражи Польши, за минувшие сутки произошло более 500 попыток нелегально пересечь белорусско-польскую границу.В свою очередь полиция Подляского воеводства Польши сообщает, что белорусские силовики бросали камни в своих польских коллег. "Вчера под Половцами произошло нападение на сотрудников полиции. Мужчины, одетые в белорусскую форму, бросали в полицейских камни", - говорится в сообщении полиции в Twitter.В результате этого инцидента пострадал один полицейский, в которого попал камень.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html

белоруссия

польша

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-18T10:50 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии