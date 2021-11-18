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В Польше обвинили белорусских силовиков в руководстве действиями мигрантов
В Польше обвинили белорусских силовиков в руководстве действиями мигрантов - РИА Новости, 18.11.2021
В Польше обвинили белорусских силовиков в руководстве действиями мигрантов
Министерство национальной обороны Польши утверждает, что белорусские силовики руководят попытками мигрантов нелегально пересекать границу в сторону Польши. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:50
2021-11-18T10:50
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши утверждает, что белорусские силовики руководят попытками мигрантов нелегально пересекать границу в сторону Польши."Сегодня ночью произошла инспирированная белорусами попытка незаконного пересечения границы в Дубичах Церкевных. Группа из около 100 мигрантов была сдержана польскими службами", - говорится в сообщении минобороны в Twitter.Польские военные утверждают, что "белорусские службы сначала провели разведку". "Скорее всего, они повредили забор. Затем белорусы заставили мигрантов забросать камнями польских солдат, чтобы отвлечь их. Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров", - говорится в сообщении.По данным Пограничной стражи Польши, за минувшие сутки произошло более 500 попыток нелегально пересечь белорусско-польскую границу.В свою очередь полиция Подляского воеводства Польши сообщает, что белорусские силовики бросали камни в своих польских коллег. "Вчера под Половцами произошло нападение на сотрудников полиции. Мужчины, одетые в белорусскую форму, бросали в полицейских камни", - говорится в сообщении полиции в Twitter.В результате этого инцидента пострадал один полицейский, в которого попал камень.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html
белоруссия
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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60
в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:50 18.11.2021
 
В Польше обвинили белорусских силовиков в руководстве действиями мигрантов

Минобороны Польши: белорусские силовики руководят попытками мигрантов пересечь границу

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДети из лагеря нелегальных мигрантов и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Дети из лагеря нелегальных мигрантов и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши утверждает, что белорусские силовики руководят попытками мигрантов нелегально пересекать границу в сторону Польши.
"Сегодня ночью произошла инспирированная белорусами попытка незаконного пересечения границы в Дубичах Церкевных. Группа из около 100 мигрантов была сдержана польскими службами", - говорится в сообщении минобороны в Twitter.
Польские военные утверждают, что "белорусские службы сначала провели разведку". "Скорее всего, они повредили забор. Затем белорусы заставили мигрантов забросать камнями польских солдат, чтобы отвлечь их. Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров", - говорится в сообщении.
По данным Пограничной стражи Польши, за минувшие сутки произошло более 500 попыток нелегально пересечь белорусско-польскую границу.
В свою очередь полиция Подляского воеводства Польши сообщает, что белорусские силовики бросали камни в своих польских коллег. "Вчера под Половцами произошло нападение на сотрудников полиции. Мужчины, одетые в белорусскую форму, бросали в полицейских камни", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
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В результате этого инцидента пострадал один полицейский, в которого попал камень.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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