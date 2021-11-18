https://ria.ru/20211118/liviya-1759673915.html

Путин призвал ориентировать стороны конфликта в Ливии на поиск компромисса

Путин призвал ориентировать стороны конфликта в Ливии на поиск компромисса - РИА Новости, 18.11.2021

Путин призвал ориентировать стороны конфликта в Ливии на поиск компромисса

Нужно ориентировать участников ливийского конфликта на поиск урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:07

2021-11-18T17:07

2021-11-18T17:07

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Нужно ориентировать участников ливийского конфликта на поиск урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин."Взвешенная и целенаправленная работа необходима и со всеми сторонами ливийского конфликта, чтобы ориентировать их на поиск компромисса", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

https://ria.ru/20211103/liviya-1757477998.html

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в мире, ливия, владимир путин, россия