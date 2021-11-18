https://ria.ru/20211118/liviya-1759673915.html
Путин призвал ориентировать стороны конфликта в Ливии на поиск компромисса
Путин призвал ориентировать стороны конфликта в Ливии на поиск компромисса - РИА Новости, 18.11.2021
Путин призвал ориентировать стороны конфликта в Ливии на поиск компромисса
Нужно ориентировать участников ливийского конфликта на поиск урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:07
2021-11-18T17:07
2021-11-18T17:07
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Нужно ориентировать участников ливийского конфликта на поиск урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин."Взвешенная и целенаправленная работа необходима и со всеми сторонами ливийского конфликта, чтобы ориентировать их на поиск компромисса", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
https://ria.ru/20211103/liviya-1757477998.html
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в мире, ливия, владимир путин, россия
Путин призвал ориентировать стороны конфликта в Ливии на поиск компромисса
Путин: нужно ориентировать участников ливийского конфликта на поиск урегулирования