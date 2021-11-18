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Детский сад на 200 мест построят в подмосковном Красногорске
Детский сад на 200 мест построят в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 18.11.2021
Детский сад на 200 мест построят в подмосковном Красногорске
Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест построят на территории ЖК "Отрада" в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:22
2021-11-18T10:22
2021-11-18T10:22
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест построят на территории ЖК "Отрада" в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."Окончание строительства и передача детского сада в муниципальную собственность запланированы на 2024 год. Также в рамках комплексного развития территории в жилом комплексе планируется строительство школы на 1375 мест", - говорится в сообщении.Общая площадь объекта составит 4,4 тысячи квадратных метров. В проекте запланированы просторные групповые и спальные помещения, спортзал, музыкальный зал, кабинет психолога, логопеда, медкабинет, класс детского творчества и компьютерный класс. На улице для детей оборудуют спортивную и игровую площадку с беседками и навесами для прогулок в любую погоду.
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