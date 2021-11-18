https://ria.ru/20211118/krasnogorsk-1759581648.html

Детский сад на 200 мест построят в подмосковном Красногорске

Детский сад на 200 мест построят в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 18.11.2021

Детский сад на 200 мест построят в подмосковном Красногорске

Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест построят на территории ЖК "Отрада" в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:22

2021-11-18T10:22

2021-11-18T10:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест построят на территории ЖК "Отрада" в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."Окончание строительства и передача детского сада в муниципальную собственность запланированы на 2024 год. Также в рамках комплексного развития территории в жилом комплексе планируется строительство школы на 1375 мест", - говорится в сообщении.Общая площадь объекта составит 4,4 тысячи квадратных метров. В проекте запланированы просторные групповые и спальные помещения, спортзал, музыкальный зал, кабинет психолога, логопеда, медкабинет, класс детского творчества и компьютерный класс. На улице для детей оборудуют спортивную и игровую площадку с беседками и навесами для прогулок в любую погоду.

https://ria.ru/20211117/sertifikat-1759469547.html

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московская область (подмосковье), красногорск