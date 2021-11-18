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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759662251.html
Путин призвал объединить усилия по борьбе с коронавирусом
Путин призвал объединить усилия по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 18.11.2021
Путин призвал объединить усилия по борьбе с коронавирусом
Несмотря на все предпринимаемые меры, пандемия коронавируса не побеждена, отгородиться в отдельно взятой стране не получится, надо объединить усилия на равной... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:27
2021-11-18T16:51
распространение коронавируса
владимир путин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Несмотря на все предпринимаемые меры, пандемия коронавируса не побеждена, отгородиться в отдельно взятой стране не получится, надо объединить усилия на равной основе, заявил президент РФ Владимир Путин."Пандемия коронавируса, об этом придется тоже говорить, куда от него деться сегодня, серьезно нарушила привычное течение жизни во всем мире. В прошлом году, министр только что об этом сказал, мы даже не смогли собраться на нашу традиционную встречу в МИДе с участием партнеров и постоянных представителей России, фактически стали работать в новых условиях", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ."Но что хотелось бы подчеркнуть, не раз об этом говорил - несмотря на предпринимаемые меры, пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому. Поэтому Россия призывает наладить реальное сотрудничество в борьбе с этим коварным заболеванием, на равной и справедливой основе. Без этого добиться успеха, победить вирус невозможно", - подчеркнул президент РФ.
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владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:27 18.11.2021 (обновлено: 16:51 18.11.2021)
 
Путин призвал объединить усилия по борьбе с коронавирусом

Путин: несмотря на меры, пандемия не побеждена, надо объединить усилия против COVID-19

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Несмотря на все предпринимаемые меры, пандемия коронавируса не побеждена, отгородиться в отдельно взятой стране не получится, надо объединить усилия на равной основе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пандемия коронавируса, об этом придется тоже говорить, куда от него деться сегодня, серьезно нарушила привычное течение жизни во всем мире. В прошлом году, министр только что об этом сказал, мы даже не смогли собраться на нашу традиционную встречу в МИДе с участием партнеров и постоянных представителей России, фактически стали работать в новых условиях", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
"Но что хотелось бы подчеркнуть, не раз об этом говорил - несмотря на предпринимаемые меры, пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому. Поэтому Россия призывает наладить реальное сотрудничество в борьбе с этим коварным заболеванием, на равной и справедливой основе. Без этого добиться успеха, победить вирус невозможно", - подчеркнул президент РФ.
 
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