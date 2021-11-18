https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759608984.html

Посол ФРГ предложил решение проблемы с QR-кодами для иностранцев в России

Посол ФРГ предложил решение проблемы с QR-кодами для иностранцев в России - РИА Новости, 18.11.2021

Посол ФРГ предложил решение проблемы с QR-кодами для иностранцев в России

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр считает, что проблему выдачи QR-кодов для иностранцев в РФ, в том числе дипломатам, можно было бы решить выдачей кодов... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:31

2021-11-18T12:31

2021-11-18T12:31

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр считает, что проблему выдачи QR-кодов для иностранцев в РФ, в том числе дипломатам, можно было бы решить выдачей кодов всем, кто был привит вакциной, признанной ВОЗ, либо использовать показатели антител.Посол также подчеркнул, что эту тему он рассматривает в медицинском, а не в политическом ключе, по его мнению, речь идет именно о "медицинской прозрачности вакцины".Ранее МИД РФ заявило РИА Новости, что "в контексте выполнения соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года российская сторона неизменно стремится к обеспечению наиболее благоприятных условий для функционирования дипломатических миссий". Российский МИД отметил, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.

https://ria.ru/20211117/popova-1759531785.html

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2021

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии