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Посол ФРГ предложил решение проблемы с QR-кодами для иностранцев в России
Посол ФРГ предложил решение проблемы с QR-кодами для иностранцев в России - РИА Новости, 18.11.2021
Посол ФРГ предложил решение проблемы с QR-кодами для иностранцев в России
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр считает, что проблему выдачи QR-кодов для иностранцев в РФ, в том числе дипломатам, можно было бы решить выдачей кодов... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:31
2021-11-18T12:31
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр считает, что проблему выдачи QR-кодов для иностранцев в РФ, в том числе дипломатам, можно было бы решить выдачей кодов всем, кто был привит вакциной, признанной ВОЗ, либо использовать показатели антител.Посол также подчеркнул, что эту тему он рассматривает в медицинском, а не в политическом ключе, по его мнению, речь идет именно о "медицинской прозрачности вакцины".Ранее МИД РФ заявило РИА Новости, что "в контексте выполнения соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года российская сторона неизменно стремится к обеспечению наиболее благоприятных условий для функционирования дипломатических миссий". Российский МИД отметил, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
12:31 18.11.2021
 
Посол ФРГ предложил решение проблемы с QR-кодами для иностранцев в России

Посол ФРГ фон Гайр предложил, как решить проблему с QR-кодами для иностранцев в России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр считает, что проблему выдачи QR-кодов для иностранцев в РФ, в том числе дипломатам, можно было бы решить выдачей кодов всем, кто был привит вакциной, признанной ВОЗ, либо использовать показатели антител.
"Введение QR-кодов - сложная тема. Конечно, возникают также мысли о том, что это будет значить для бизнесменов, семей и дипломатов. Одним из способов решения была бы выдача QR-кодов всем, кто был привит вакциной, признанной ВОЗ, либо использовать показатели антител в качестве критерия", - сказал дипломат журналистам.
Посол также подчеркнул, что эту тему он рассматривает в медицинском, а не в политическом ключе, по его мнению, речь идет именно о "медицинской прозрачности вакцины".
Ранее МИД РФ заявило РИА Новости, что "в контексте выполнения соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года российская сторона неизменно стремится к обеспечению наиболее благоприятных условий для функционирования дипломатических миссий". Российский МИД отметил, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.
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