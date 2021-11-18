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В Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021

В Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 937 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 682 человека, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:30

2021-11-18T11:30

2021-11-18T11:30

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 937 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 682 человека, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 4062 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 937 человек. На ИВЛ находятся 682 человека. В городе выздоровели ещё 7204 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 709 871", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 94 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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