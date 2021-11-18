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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Калмыкии, он составляет 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:20
2021-11-18T11:20
2021-11-18T11:20
распространение коронавируса
камчатский край
республика алтай
республика калмыкия
москва
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Калмыкии, он составляет 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,11% , 2. Республика Алтай - 0,2%, 3. Москва, Камчатский край - 0,21%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста новых случаев COVID-19 зафиксировали в Калмыкии — 0,11%