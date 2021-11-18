https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759593013.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 18.11.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Набольшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве (4062), в Санкт-Петербурге (2645), в Самарской области (1781), сообщили журналистам в РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:17
2021-11-18T11:17
2021-11-18T11:17
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
самарская область
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Набольшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве (4062), в Санкт-Петербурге (2645), в Самарской области (1781), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев коронавируса за сутки отмечено в Калмыкии - 35, Чукотском автономном округе - 19, Ненецком автономном округе - 18.
https://ria.ru/20211118/kurilschiki-1759564325.html
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общество, санкт-петербург, самарская область, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 4062