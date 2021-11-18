https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759593013.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 18.11.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Набольшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве (4062), в Санкт-Петербурге (2645), в Самарской области (1781), сообщили журналистам в РИА Новости, 18.11.2021

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распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

самарская область

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Набольшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве (4062), в Санкт-Петербурге (2645), в Самарской области (1781), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев коронавируса за сутки отмечено в Калмыкии - 35, Чукотском автономном округе - 19, Ненецком автономном округе - 18.

https://ria.ru/20211118/kurilschiki-1759564325.html

санкт-петербург

самарская область

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, самарская область, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19