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Крым обновил два антирекорда по COVID-19 за сутки
Крым обновил два антирекорда по COVID-19 за сутки - РИА Новости, 18.11.2021
Крым обновил два антирекорда по COVID-19 за сутки
Крым обновил максимум по выявленным заболевшим коронавирусом и числу смертей за сутки, сообщили в минздраве региона. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:34
2021-11-18T10:34
2021-11-18T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Крым обновил максимум по выявленным заболевшим коронавирусом и числу смертей за сутки, сообщили в минздраве региона.До этого суточный максимум был зафиксирован 16 ноября - 867 случаев. Максимальный показатель выявленных за сутки числа заболевших COVID-19 в Крыму ежедневно обновлялся со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай."За 17 ноября зарегистрировано 878 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 875 человек", - говорится в сообщении.За сутки на коронавирус протестированы 6068 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 111,2 тысячи, выздоровели более 98,9 тысячи.При этом, по данным минздрава, за последние сутки с диагнозом коронавирус умерло 23 человека, что является максимальным суточным показателем за все время наблюдений.
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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Крым обновил два антирекорда по COVID-19 за сутки
Крым обновил антирекорд по числу новых случаев и смертности от COVID-19 за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Крым
обновил максимум по выявленным заболевшим коронавирусом
и числу смертей за сутки, сообщили в минздраве региона.
До этого суточный максимум был зафиксирован 16 ноября - 867 случаев. Максимальный показатель выявленных за сутки числа заболевших COVID-19 в Крыму ежедневно обновлялся со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай.
"За 17 ноября зарегистрировано 878 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 875 человек", - говорится в сообщении.
За сутки на коронавирус протестированы 6068 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 111,2 тысячи, выздоровели более 98,9 тысячи.
При этом, по данным минздрава, за последние сутки с диагнозом коронавирус умерло 23 человека, что является максимальным суточным показателем за все время наблюдений.