https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759583852.html

Крым обновил два антирекорда по COVID-19 за сутки

Крым обновил два антирекорда по COVID-19 за сутки - РИА Новости, 18.11.2021

Крым обновил два антирекорда по COVID-19 за сутки

Крым обновил максимум по выявленным заболевшим коронавирусом и числу смертей за сутки, сообщили в минздраве региона. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:34

2021-11-18T10:34

2021-11-18T10:34

распространение коронавируса

общество

республика крым

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757700010_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_54a3374f7f3739d170a6dfb80b2f9020.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Крым обновил максимум по выявленным заболевшим коронавирусом и числу смертей за сутки, сообщили в минздраве региона.До этого суточный максимум был зафиксирован 16 ноября - 867 случаев. Максимальный показатель выявленных за сутки числа заболевших COVID-19 в Крыму ежедневно обновлялся со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай."За 17 ноября зарегистрировано 878 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 875 человек", - говорится в сообщении.За сутки на коронавирус протестированы 6068 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 111,2 тысячи, выздоровели более 98,9 тысячи.При этом, по данным минздрава, за последние сутки с диагнозом коронавирус умерло 23 человека, что является максимальным суточным показателем за все время наблюдений.

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии