https://ria.ru/20211118/konventsiya-1759684358.html

Правительство одобрило Конвенцию о правовой помощи

Правительство одобрило Конвенцию о правовой помощи - РИА Новости, 18.11.2021

Правительство одобрило Конвенцию о правовой помощи

Правительство РФ одобрило Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, соответствующее постановление кабмина... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:41

2021-11-18T17:41

2021-11-18T17:41

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Участниками конвенции являются страны-представители СНГ. Согласно документу, договаривающиеся стороны могут пользоваться на территориях всех других стран-участников конвенции такой же правовой защитой личных, имущественных и неимущественных прав, как и собственные граждане этого государства."Одобрить и предоставить президенту РФ для внесения на ратификацию в Госдуму Федерального собрания РФ Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанным в городе Кишиневе 7 октября 2002 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210913/tsentr-1749824185.html

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в мире, кишинев, снг, госдума рф, россия