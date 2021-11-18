Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/kontrakty-1759598831.html
Российские экспортеры могут заключить контракты на 11 млрд рублей на ADIPEC
Российские экспортеры могут заключить контракты на 11 млрд рублей на ADIPEC - РИА Новости, 18.11.2021
Российские экспортеры могут заключить контракты на 11 млрд рублей на ADIPEC
Российские экспортеры провели 219 встреч на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021 в Абу-Даби, в павильоне Made in Russia, организованном Российским... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:52
2021-11-18T11:52
экономика
денис мантуров
российский экспортный центр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759600188_0:202:3182:1991_1920x0_80_0_0_e8d30d026afe8cf190f0e6c6c4941df1.jpg
АБУ-ДАБИ, 18 ноя - РИА Новости. Российские экспортеры провели 219 встреч на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021 в Абу-Даби, в павильоне Made in Russia, организованном Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), общий потенциал проведенных встреч достиг 11 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в РЭЦ."Российские экспортеры провели 219 встреч в формате MatchMaking с иностранными байерами. Общий потенциал проведенных встреч достиг 11 миллиардов рублей", - рассказали в РЭЦ.По итогам переговоров с 15 по 18 ноября отечественные экспортеры подписали семь соглашений о сотрудничестве и поставках российского оборудования для нефтегазовой отрасли на общую сумму в 5 миллионов долларов (более 360 миллионов рублей).Экспозицию участников российского национального павильона Made in Russia посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухайл аль-Мазруи.На павильоне Made in Russia площадью свыше 650 квадратных метров представлена высокотехнологичная продукция более 40 российских компаний. Среди них нефтехимические компании, экспортеры, занимающиеся промышленной безопасностью и экологией, энергоснабжением, IT-решениями и искусственным интеллектом, а также поставщики образовательных программ и сертификации.
https://ria.ru/20211116/vystavka-1759240574.html
https://ria.ru/20211111/forum-1758599774.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759600188_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d6a7fa78926441b9401edca226b7bdfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, денис мантуров, российский экспортный центр, россия
11:52 18.11.2021
 

Российские экспортеры могут заключить контракты на 11 млрд рублей на ADIPEC

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИнформация на стенде Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Информация на стенде Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 18 ноя - РИА Новости. Российские экспортеры провели 219 встреч на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021 в Абу-Даби, в павильоне Made in Russia, организованном Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), общий потенциал проведенных встреч достиг 11 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в РЭЦ.
"Российские экспортеры провели 219 встреч в формате MatchMaking с иностранными байерами. Общий потенциал проведенных встреч достиг 11 миллиардов рублей", - рассказали в РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 10:36
РЭЦ поддержал участие более 20 компаний на выставке Medica
По итогам переговоров с 15 по 18 ноября отечественные экспортеры подписали семь соглашений о сотрудничестве и поставках российского оборудования для нефтегазовой отрасли на общую сумму в 5 миллионов долларов (более 360 миллионов рублей).
Экспозицию участников российского национального павильона Made in Russia посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухайл аль-Мазруи.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 16:22
РЭЦ проведет форум для экспортеров "Сделано в России" 10 декабря в Москве
На павильоне Made in Russia площадью свыше 650 квадратных метров представлена высокотехнологичная продукция более 40 российских компаний. Среди них нефтехимические компании, экспортеры, занимающиеся промышленной безопасностью и экологией, энергоснабжением, IT-решениями и искусственным интеллектом, а также поставщики образовательных программ и сертификации.
"Экспортеры поделились с Мантуровым планами по выходу на рынок стран Ближнего Востока и Африки и подтвердили заинтересованность местных компаний в сотрудничестве с Россией", - заключили в РЭЦ.
 
ЭкономикаДенис МантуровРоссийский экспортный центрРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
01:28Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
01:15Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
00:43Адель представила еще одну песню из нового альбома
00:33Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
00:31Минцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов
Лента новостейМолния
Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потериГосдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"Аналитик назвал "золотое время" для покупки валютыАдель представила еще одну песню из нового альбомаМакрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границеМинцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов