Российские экспортеры могут заключить контракты на 11 млрд рублей на ADIPEC

Российские экспортеры провели 219 встреч на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021 в Абу-Даби, в павильоне Made in Russia, организованном Российским... РИА Новости, 18.11.2021

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759600188_0:202:3182:1991_1920x0_80_0_0_e8d30d026afe8cf190f0e6c6c4941df1.jpg

АБУ-ДАБИ, 18 ноя - РИА Новости. Российские экспортеры провели 219 встреч на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021 в Абу-Даби, в павильоне Made in Russia, организованном Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), общий потенциал проведенных встреч достиг 11 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в РЭЦ."Российские экспортеры провели 219 встреч в формате MatchMaking с иностранными байерами. Общий потенциал проведенных встреч достиг 11 миллиардов рублей", - рассказали в РЭЦ.По итогам переговоров с 15 по 18 ноября отечественные экспортеры подписали семь соглашений о сотрудничестве и поставках российского оборудования для нефтегазовой отрасли на общую сумму в 5 миллионов долларов (более 360 миллионов рублей).Экспозицию участников российского национального павильона Made in Russia посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухайл аль-Мазруи.На павильоне Made in Russia площадью свыше 650 квадратных метров представлена высокотехнологичная продукция более 40 российских компаний. Среди них нефтехимические компании, экспортеры, занимающиеся промышленной безопасностью и экологией, энергоснабжением, IT-решениями и искусственным интеллектом, а также поставщики образовательных программ и сертификации.

