https://ria.ru/20211118/ivl-1759652309.html

Минздрав уточнил сроки перевода пациента с COVID-19 на инвазивную ИВЛ

Минздрав уточнил сроки перевода пациента с COVID-19 на инвазивную ИВЛ - РИА Новости, 18.11.2021

Минздрав уточнил сроки перевода пациента с COVID-19 на инвазивную ИВЛ

Затягивание перевода пациента с неинвазивной ИВЛ на инвазивную приводит к ухудшению прогноза болезни, следует из обновленной версии методических рекомендаций... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:32

2021-11-18T15:32

2021-11-18T15:32

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Затягивание перевода пациента с неинвазивной ИВЛ на инвазивную приводит к ухудшению прогноза болезни, следует из обновленной версии методических рекомендаций Минздрава РФ, уточнившего сроки перевода.Отмечается, что при ограниченном ресурсе кислорода неинвазивная респираторная поддержка имеет преимущество перед высокопоточной респираторной поддержкой, так как потребление кислорода при ее применении в несколько раз ниже."Необходимо ограничить использование высокопоточной оксигенотерапии и НИВЛ с высокой концентрацией кислорода сроками 1-3 суток. При отсутствии положительной динамики показана интубация трахеи и перевод на ИВЛ в протективных режимах. Затягивание с переводом на ИВЛ приводит к ухудшению прогноза болезни", - говорится в рекомендациях.Также не стоит применять дополнительную оксигенацию пациентов с целью профилактики гипоксемии.

https://ria.ru/20211018/kovid-1754789325.html

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