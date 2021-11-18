https://ria.ru/20211118/investory-1759633822.html

Турецкие инвесторы вложили в Московскую область более 30 млрд рублей

Турецкие инвесторы вложили в Московскую область более 30 млрд рублей - РИА Новости, 18.11.2021

Турецкие инвесторы вложили в Московскую область более 30 млрд рублей

Компании из Турции с 2004 года инвестировали в экономику Московской области свыше 30 миллиардов рублей, создав более 1300 рабочих мест, сообщила министр... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:11

2021-11-18T14:11

2021-11-18T14:12

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Компании из Турции с 2004 года инвестировали в экономику Московской области свыше 30 миллиардов рублей, создав более 1300 рабочих мест, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева."Первые крупные проекты турецких инвесторов появились в Подмосковье еще в 2004 году. За это время при участии турецкого капитала в нашем регионе появились 15 компаний, где создано более 1300 рабочих мест. Общий объем инвестиций в Подмосковье составил более 30 миллиардов рублей. Внешнеторговый оборот Московской области с Турцией по итогам первого полугодия 2021 года составил 386,6 миллиона долларов, из которых 109 миллионов долларов составляет экспорт товаров из Московской области и 277 миллионов долларов — импорт", — рассказала глава регионального Мининвеста.Среди крупнейших проектов турецких компаний в Подмосковье — предприятие холдинга "Эдзаджибаши" "Витра Плитка", которое занимается производством керамической плитки с 2011 года. Общий объем инвестиций составляет 2,3 миллиардов рублей. Компания планирует увеличить мощность завода с 2,3 миллиона квадратных метров до 4 миллионов квадратных метров плитки в год. Объем инвестиций в оборудование оценивается в 540 миллионов рублей. В 2014 году в Серпухове был открыт второй завод – "Витра Сантехника" по производству сантехнических изделий. Инвестиции в него составили 1,5 миллиарда рублей.Зиновьева напомнила, что всего в Московской области работают уже более 400 компаний из 39 стран мира.

https://realty.ria.ru/20211118/stroitelstvo-1759610377.html

турция

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, московская область (подмосковье), инвестиции