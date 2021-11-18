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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211118/investory-1759633822.html
Турецкие инвесторы вложили в Московскую область более 30 млрд рублей
Турецкие инвесторы вложили в Московскую область более 30 млрд рублей - РИА Новости, 18.11.2021
Турецкие инвесторы вложили в Московскую область более 30 млрд рублей
Компании из Турции с 2004 года инвестировали в экономику Московской области свыше 30 миллиардов рублей, создав более 1300 рабочих мест, сообщила министр... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:11
2021-11-18T14:12
новости подмосковья
турция
московская область (подмосковье)
инвестиции
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Компании из Турции с 2004 года инвестировали в экономику Московской области свыше 30 миллиардов рублей, создав более 1300 рабочих мест, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева."Первые крупные проекты турецких инвесторов появились в Подмосковье еще в 2004 году. За это время при участии турецкого капитала в нашем регионе появились 15 компаний, где создано более 1300 рабочих мест. Общий объем инвестиций в Подмосковье составил более 30 миллиардов рублей. Внешнеторговый оборот Московской области с Турцией по итогам первого полугодия 2021 года составил 386,6 миллиона долларов, из которых 109 миллионов долларов составляет экспорт товаров из Московской области и 277 миллионов долларов — импорт", — рассказала глава регионального Мининвеста.Среди крупнейших проектов турецких компаний в Подмосковье — предприятие холдинга "Эдзаджибаши" "Витра Плитка", которое занимается производством керамической плитки с 2011 года. Общий объем инвестиций составляет 2,3 миллиардов рублей. Компания планирует увеличить мощность завода с 2,3 миллиона квадратных метров до 4 миллионов квадратных метров плитки в год. Объем инвестиций в оборудование оценивается в 540 миллионов рублей. В 2014 году в Серпухове был открыт второй завод – "Витра Сантехника" по производству сантехнических изделий. Инвестиции в него составили 1,5 миллиарда рублей.Зиновьева напомнила, что всего в Московской области работают уже более 400 компаний из 39 стран мира.
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турция
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турция, московская область (подмосковье), инвестиции
14:11 18.11.2021 (обновлено: 14:12 18.11.2021)
 

Турецкие инвесторы вложили в Московскую область более 30 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Компании из Турции с 2004 года инвестировали в экономику Московской области свыше 30 миллиардов рублей, создав более 1300 рабочих мест, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
"Первые крупные проекты турецких инвесторов появились в Подмосковье еще в 2004 году. За это время при участии турецкого капитала в нашем регионе появились 15 компаний, где создано более 1300 рабочих мест. Общий объем инвестиций в Подмосковье составил более 30 миллиардов рублей. Внешнеторговый оборот Московской области с Турцией по итогам первого полугодия 2021 года составил 386,6 миллиона долларов, из которых 109 миллионов долларов составляет экспорт товаров из Московской области и 277 миллионов долларов — импорт", — рассказала глава регионального Мининвеста.
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Среди крупнейших проектов турецких компаний в Подмосковье — предприятие холдинга "Эдзаджибаши" "Витра Плитка", которое занимается производством керамической плитки с 2011 года. Общий объем инвестиций составляет 2,3 миллиардов рублей. Компания планирует увеличить мощность завода с 2,3 миллиона квадратных метров до 4 миллионов квадратных метров плитки в год. Объем инвестиций в оборудование оценивается в 540 миллионов рублей. В 2014 году в Серпухове был открыт второй завод – "Витра Сантехника" по производству сантехнических изделий. Инвестиции в него составили 1,5 миллиарда рублей.
Зиновьева напомнила, что всего в Московской области работают уже более 400 компаний из 39 стран мира.
 
Новости ПодмосковьяТурцияМосковская область (Подмосковье)инвестиции
 
 
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