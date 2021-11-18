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Ростуризм намерен привлечь в отрасль новых инвесторов
Ростуризм намерен привлечь в отрасль новых инвесторов - РИА Новости, 18.11.2021
Ростуризм намерен привлечь в отрасль новых инвесторов
Новые инвесторы должны быть привлечены к развитию туристической сферы в России, заявила заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:39
2021-11-18T14:39
2021-11-18T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Новые инвесторы должны быть привлечены к развитию туристической сферы в России, заявила заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова."Наша задача — в первую очередь привлечь в отрасль новых инвесторов, которым должно стать выгодно и интересно вкладывать средства", — сказала она на площадке межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Открытый Крым".По ее словам, для крупных игроков уже предусмотрены меры льготного кредитования, что позволяет строить или реконструировать отели, многофункциональные комплексы, санатории, получая заемные средства на пониженной ставке. При этом для малого бизнеса в сфере туризма разработана система грантовой поддержки, отметила замглавы Ростуризма.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, россия, инвестиции, экономика
Ростуризм намерен привлечь в отрасль новых инвесторов
Ростуризм планирует привлечь инвесторов льготными кредитами и грантами
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Новые инвесторы должны быть привлечены к развитию туристической сферы в России, заявила заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.
"Наша задача — в первую очередь привлечь в отрасль новых инвесторов, которым должно стать выгодно и интересно вкладывать средства", — сказала она на площадке межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Открытый Крым".
По ее словам, для крупных игроков уже предусмотрены меры льготного кредитования, что позволяет строить или реконструировать отели, многофункциональные комплексы, санатории, получая заемные средства на пониженной ставке.
При этом для малого бизнеса в сфере туризма разработана система грантовой поддержки, отметила замглавы Ростуризма.