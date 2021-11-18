https://ria.ru/20211118/gyulen-1759724784.html
В окружении Гюлена назвали ложными сообщения о его отравлении
В окружении Гюлена назвали ложными сообщения о его отравлении - РИА Новости, 18.11.2021
В окружении Гюлена назвали ложными сообщения о его отравлении
Сообщения о смертельном отравлении оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена - ложные, сообщили РИА Новости в руководстве центра отдыха в штате... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T23:17
2021-11-18T23:17
2021-11-18T23:17
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сообщения о смертельном отравлении оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена - ложные, сообщили РИА Новости в руководстве центра отдыха в штате Пенсильвания, где тот проживает.По данным турецких СМИ, проживающий в штате Пенсильвания Гюлен был отравлен в этом центре."Это фейк-ньюс. Я видел его пять дней назад, я увижу его еще раз сегодня", - заявил вице-председатель центра поклонения и уединения "Золотое поколение" Сезай Саблак.В местной полиции РИА Новости ранее сообщили, что не располагают данными, которые позволили бы подтвердить сообщения о гибели Гюлена.Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
https://ria.ru/20211019/turtsiya-1755147239.html
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в мире, сша, турция, пенсильвания
В окружении Гюлена назвали ложными сообщения о его отравлении
В окружении проповедника Гюлена назвали ложными сообщения о его отравлении