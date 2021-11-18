https://ria.ru/20211118/gyulen-1759714436.html

В Турции проверяют сообщения о смерти в США проповедника Гюлена

В Турции проверяют сообщения о смерти в США проповедника Гюлена - РИА Новости, 18.11.2021

В Турции проверяют сообщения о смерти в США проповедника Гюлена

Журналисты турецкого информагентства Anadоlu проверяют информацию о смерти в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который был в оппозиции к... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T20:59

2021-11-18T20:59

2021-11-18T23:37

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АНКАРА, 18 ноя — РИА Новости. Журналисты турецкого информагентства Anadоlu проверяют информацию о смерти в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который был в оппозиции к действующим властям Турции.Об этом в Twitter сообщил глава представительства агентства в Вашингтоне Хакан Джопур.О смертельном отравлении Гюлена в Пенсильвании сообщили турецкие СМИ. По их данным, въезд и выезд из центра отдыха, где проживает проповедник, закрыт.В администрации учреждения РИА Новости заявили, что эти публикации не соответствуют действительности.Организация, которую возглавляет Гюлен, также опровергла сообщения о его смерти. Она опубликовала видеозапись, на которой проповедник молится, но турецкие СМИ сочли ролик монтажом из более ранних видео.В полиции Пенсильвании РИА Новости сообщили, что не располагают данными, которые позволили бы подтвердить сообщения о гибели .Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.

https://ria.ru/20211019/turtsiya-1755147239.html

https://ria.ru/20210426/genotsid-1729856605.html

сша

вашингтон (город)

турция

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в мире, сша, вашингтон (город), турция, пенсильвания