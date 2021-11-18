20:59 18.11.2021 (обновлено: 23:37 18.11.2021)
В Турции проверяют сообщения о смерти в США проповедника Гюлена
В Турции проверяют сообщения о смерти в США оппозиционного проповедника Гюлена
© AP Photo / Selahattin SeviФетхуллах Гюлен
© AP Photo / Selahattin Sevi
Об этом в Twitter сообщил глава представительства агентства в Вашингтоне Хакан Джопур.
"Мы внимательно следим за происходящим. Источники в американской полиции и местные СМИ не дают информацию по данному поводу. Это еще не означает, что в поместье ничего не произошло. Возможно, что-то произошло, и об этом не было сообщено в полицию. Однако организация (Гюлена. — Прим. ред.) не сможет долго скрывать это", — говорится в публикации.
О смертельном отравлении Гюлена в Пенсильвании сообщили турецкие СМИ. По их данным, въезд и выезд из центра отдыха, где проживает проповедник, закрыт.
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В администрации учреждения РИА Новости заявили, что эти публикации не соответствуют действительности.
"Это фейк-ньюс. Я видел его пять дней назад, я увижу его еще раз сегодня", — заявил вице-председатель центра поклонения и уединения "Золотое поколение" Сезай Саблак.
Организация, которую возглавляет Гюлен, также опровергла сообщения о его смерти. Она опубликовала видеозапись, на которой проповедник молится, но турецкие СМИ сочли ролик монтажом из более ранних видео.
В полиции Пенсильвании РИА Новости сообщили, что не располагают данными, которые позволили бы подтвердить сообщения о гибели .
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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