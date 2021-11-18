https://ria.ru/20211118/granitsa-1759674830.html
Российские журналисты получили травмы на польской границе
Российские журналисты получили травмы на польской границе - РИА Новости, 18.11.2021
Российские журналисты получили травмы на польской границе
Представители СМИ из нескольких стран, в том числе из России, а также белорусские пограничники получили травмы во время штурма ближневосточными мигрантами... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:10
2021-11-18T17:10
2021-11-18T17:46
в мире
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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россия
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МИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Представители СМИ из нескольких стран, в том числе из России, а также белорусские пограничники получили травмы во время штурма ближневосточными мигрантами польской границы, сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед.Ранее беженцы, которых не пропускали в Польшу и дальше в Германию, попытались прорваться через границу, в ответ польские силовики применили против безоружных людей водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.По его словам, "каждый факт совершения преступных деяний должностными лицами Польши, в том числе на территории Республики Беларусь, фиксируется, документируется беспристрастно". Он напомнил, что накануне было возбуждено уголовное дело о преступлениях против безопасности человечества, совершенных польскими силовиками и другими представителями этой страны."Принимаются и реализуются активные меры по идентификации каждого должностного лица, совершившего конкретное преступное деяние в отношении беззащитных людей. Сейчас они прячутся, польские силовики и другие должностные лица, за нагромождением колючей проволоки, металлическими барьерами, танками, броневиками, 15-тысячными вооруженных до зубов военных", - сказал Швед.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша, россия
17:10 18.11.2021 (обновлено: 17:46 18.11.2021)
Российские журналисты получили травмы на польской границе
Генпрокурор Белоруссии Швед: российские журналисты получили травмы на польской границе
МИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Представители СМИ из нескольких стран, в том числе из России, а также белорусские пограничники получили травмы во время штурма ближневосточными мигрантами польской границы, сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед.
Ранее беженцы, которых не пропускали в Польшу
и дальше в Германию
, попытались прорваться через границу, в ответ польские силовики применили против безоружных людей водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
"Телесные повреждения нанесены представителям средств массовой информации Белоруссии, России
, Катара, должностным лицам органов пограничной службы нашей страны", — сказал прокурор.
По его словам, "каждый факт совершения преступных деяний должностными лицами Польши, в том числе на территории Республики Беларусь, фиксируется, документируется беспристрастно". Он напомнил, что накануне было возбуждено уголовное дело о преступлениях против безопасности человечества, совершенных польскими силовиками и другими представителями этой страны.
"Принимаются и реализуются активные меры по идентификации каждого должностного лица, совершившего конкретное преступное деяние в отношении беззащитных людей. Сейчас они прячутся, польские силовики и другие должностные лица, за нагромождением колючей проволоки, металлическими барьерами, танками, броневиками, 15-тысячными вооруженных до зубов военных", - сказал Швед.