https://ria.ru/20211118/granitsa-1759626766.html
На белорусско-польской границе госпитализировали семью из пяти беженцев
На белорусско-польской границе госпитализировали семью из пяти беженцев - РИА Новости, 18.11.2021
На белорусско-польской границе госпитализировали семью из пяти беженцев
Семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать, сообщила журналистам официальный представитель... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:43
2021-11-18T13:43
2021-11-18T13:43
в мире
польша
здоровье - общество
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская."В результате этого события пять иностранцев попали в больницу. Это семья – женщина, мужчина и трое детей в возрасте 9, 8 и 7 лет. Они в хорошем состоянии. Только женщина жалуется на боль живота. Проводится диагностика. У детей мелкие царапины", - добавила она.
https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759625036.html
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в мире, польша, здоровье - общество, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
На белорусско-польской границе госпитализировали семью из пяти беженцев
Анна Михальская: семью из пяти нелегалов пришлось госпитализировать после штурма границы