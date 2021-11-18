https://ria.ru/20211118/granitsa-1759626766.html

На белорусско-польской границе госпитализировали семью из пяти беженцев

На белорусско-польской границе госпитализировали семью из пяти беженцев - РИА Новости, 18.11.2021

На белорусско-польской границе госпитализировали семью из пяти беженцев

Семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать, сообщила журналистам официальный представитель... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:43

2021-11-18T13:43

2021-11-18T13:43

в мире

польша

здоровье - общество

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская."В результате этого события пять иностранцев попали в больницу. Это семья – женщина, мужчина и трое детей в возрасте 9, 8 и 7 лет. Они в хорошем состоянии. Только женщина жалуется на боль живота. Проводится диагностика. У детей мелкие царапины", - добавила она.

https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759625036.html

польша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, здоровье - общество, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии