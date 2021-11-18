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На белорусско-польской границе госпитализировали семью из пяти беженцев
На белорусско-польской границе госпитализировали семью из пяти беженцев - РИА Новости, 18.11.2021
На белорусско-польской границе госпитализировали семью из пяти беженцев
Семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать, сообщила журналистам официальный представитель... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:43
2021-11-18T13:43
в мире
польша
здоровье - общество
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская."В результате этого события пять иностранцев попали в больницу. Это семья – женщина, мужчина и трое детей в возрасте 9, 8 и 7 лет. Они в хорошем состоянии. Только женщина жалуется на боль живота. Проводится диагностика. У детей мелкие царапины", - добавила она.
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в мире, польша, здоровье - общество, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:43 18.11.2021
 
На белорусско-польской границе госпитализировали семью из пяти беженцев

Анна Михальская: семью из пяти нелегалов пришлось госпитализировать после штурма границы

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРебенок в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Ребенок в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
"Около 21.00 (23.00 мск) имела место самая крупная попытка силового пересечения границы. С белорусской стороны собралась группа из около 500 человек. Двумстам удалось пройти в Польшу на несколько десятков метров, их сдержали пограничники с помощью солдат и полиции", - рассказала Михальская.
"В результате этого события пять иностранцев попали в больницу. Это семья – женщина, мужчина и трое детей в возрасте 9, 8 и 7 лет. Они в хорошем состоянии. Только женщина жалуется на боль живота. Проводится диагностика. У детей мелкие царапины", - добавила она.
Мигранты в районе пограничного перехода Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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