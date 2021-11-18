Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/gosposhlina-1759640204.html
Госдума повысила госпошлину за регистрацию лекарств
Госдума повысила госпошлину за регистрацию лекарств - РИА Новости, 18.11.2021
Госдума повысила госпошлину за регистрацию лекарств
Госдума приняла закон, предусматривающий существенное увеличение размеров госпошлин за регистрацию лекарственных препаратов и медицинских изделий, что в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:32
2021-11-18T14:32
экономика
общество
госдума рф
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_bd42394a051913617602e118f56cd92b.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, предусматривающий существенное увеличение размеров госпошлин за регистрацию лекарственных препаратов и медицинских изделий, что в 2022-2024 годах позволит увеличить доходы бюджетной системы России на 3 миллиарда рублей ежегодно.В частности, пошлина за экспертизу документов, представленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат для медицинского применения при государственной регистрации в качестве орфанного лекарственного препарата, повышается почти в 17 раз - с 25 тысяч до 420 тысяч рублей. А пошлина за экспертизу, необходимую для проведения клинического исследования лекарственного препарата, вырастет со 110 тысяч до 135 тысяч рублей, а для проведения пострегистрационного клинического исследования - с 60 тысяч до 135 тысяч рублей.Пошлина за внесение изменений в документы, требующих проведения экспертизы, повышается с 75 тысяч до 490 тысяч рублей. А госпошлина за включение препарата в госреестр лекарственных средств – со 145 тысяч до 253 тысяч рублей.Также повышается госпошлина за проведение экспертизы лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением – с 45 тысяч до 250 тысяч рублей, а за оценку экспертного отчета об оценке его безопасности, эффективности и качества – со 145 тысяч до 207 тысяч рублей. А пошлина за подтверждение регистрации лекарственного препарата для медицинского применения увеличивается со 145 тысяч до 207 тысяч рублей.Законом увеличиваются размеры и некоторых других пошлин, а также устанавливаются госпошлины в размере от 2,5 тысячи до 65,8 тысячи рублей за предоставление, переоформление, подтверждение разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro и проведение экспертизы таких изделий.Данные нормы должны вступить в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования закона. В пояснительной записке к закону, проект которого был внесен с правительством РФ, необходимость повышения пошлин объясняется "увеличением издержек по осуществлению данных юридически значимых действий".
https://ria.ru/20211111/tseny-1758412647.html
https://ria.ru/20211118/geneticheskie-1759609196.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_916b8d133232c5a1f551d4629a6935bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, госдума рф, здоровье - общество, россия
14:32 18.11.2021
 
Госдума повысила госпошлину за регистрацию лекарств

Госдума повысила размеры госпошлин за регистрацию лекарств и медицинских изделий

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, предусматривающий существенное увеличение размеров госпошлин за регистрацию лекарственных препаратов и медицинских изделий, что в 2022-2024 годах позволит увеличить доходы бюджетной системы России на 3 миллиарда рублей ежегодно.
В частности, пошлина за экспертизу документов, представленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат для медицинского применения при государственной регистрации в качестве орфанного лекарственного препарата, повышается почти в 17 раз - с 25 тысяч до 420 тысяч рублей. А пошлина за экспертизу, необходимую для проведения клинического исследования лекарственного препарата, вырастет со 110 тысяч до 135 тысяч рублей, а для проведения пострегистрационного клинического исследования - с 60 тысяч до 135 тысяч рублей.
Девушка закупает в аптеке лекарства - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 08:00
"Изменения колоссальные": что происходит с ценами на важнейшие лекарства
Пошлина за внесение изменений в документы, требующих проведения экспертизы, повышается с 75 тысяч до 490 тысяч рублей. А госпошлина за включение препарата в госреестр лекарственных средств – со 145 тысяч до 253 тысяч рублей.
Также повышается госпошлина за проведение экспертизы лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением – с 45 тысяч до 250 тысяч рублей, а за оценку экспертного отчета об оценке его безопасности, эффективности и качества – со 145 тысяч до 207 тысяч рублей. А пошлина за подтверждение регистрации лекарственного препарата для медицинского применения увеличивается со 145 тысяч до 207 тысяч рублей.
Законом увеличиваются размеры и некоторых других пошлин, а также устанавливаются госпошлины в размере от 2,5 тысячи до 65,8 тысячи рублей за предоставление, переоформление, подтверждение разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro и проведение экспертизы таких изделий.
Данные нормы должны вступить в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования закона. В пояснительной записке к закону, проект которого был внесен с правительством РФ, необходимость повышения пошлин объясняется "увеличением издержек по осуществлению данных юридически значимых действий".
Ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова на пресс-конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
12:31
Эксперт: есть перспективы удешевить лекарства от генетических болезней
 
ЭкономикаОбществоГосдума РФЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
01:28Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
01:15Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
00:43Адель представила еще одну песню из нового альбома
00:33Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
00:31Минцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов
Лента новостейМолния
Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потериГосдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"Аналитик назвал "золотое время" для покупки валютыАдель представила еще одну песню из нового альбомаМакрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границеМинцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов