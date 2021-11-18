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Туризм
https://ria.ru/20211118/germaniya-1759457466.html
В Германии непривитые могут лишиться глинтвейна
В Германии непривитые могут лишиться глинтвейна - РИА Новости, 18.11.2021
В Германии непривитые могут лишиться глинтвейна
Власти Германии решили ужесточить антиковидные меры, жителей, не имеющих сертификата о вакцинации, не будут пускать в бары, рестораны и на рождественские... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T06:13
2021-11-18T06:13
туризм
ресторан
вакцинация
берлин (город)
германия
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Власти Германии решили ужесточить антиковидные меры, жителей, не имеющих сертификата о вакцинации, не будут пускать в бары, рестораны и на рождественские ярмарки, сообщает "Контекст Европа".Причина — рост числа заболевших коронавирусом. В стране установлен рекордный показатель заражаемости — 319,5 на 100 тысяч человек.Если раньше граждане могли посещать заведения общепита, культурные и досуговые учреждения с отрицательным ПЦР-тестом, то теперь на входе потребуют предъявить сертификат о вакцинации. Без него во многих землях, включая Берлин, не пустят даже на рождественские ярмарки, известные своим глинтвейном.
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ресторан, вакцинация, берлин (город), германия, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, роберт хабек, qr-код
06:13 18.11.2021
 
В Германии непривитые могут лишиться глинтвейна

Непривитых в Германии перестанут пускать в бары и рестораны

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНовогодняя ярмарка на Тверской площади в Москве, где открылся фестиваль "Путешествие в Рождество"
Новогодняя ярмарка на Тверской площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Власти Германии решили ужесточить антиковидные меры, жителей, не имеющих сертификата о вакцинации, не будут пускать в бары, рестораны и на рождественские ярмарки, сообщает "Контекст Европа".
Причина — рост числа заболевших коронавирусом. В стране установлен рекордный показатель заражаемости — 319,5 на 100 тысяч человек.
Если раньше граждане могли посещать заведения общепита, культурные и досуговые учреждения с отрицательным ПЦР-тестом, то теперь на входе потребуют предъявить сертификат о вакцинации. Без него во многих землях, включая Берлин, не пустят даже на рождественские ярмарки, известные своим глинтвейном.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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ТуризмРесторанВакцинацияБерлин (город)ГерманияНовости - ТуризмТуризмКоронавирус COVID-19Роберт ХабекQR-код
 
 
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