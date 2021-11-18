https://ria.ru/20211118/germaniya-1759457466.html

В Германии непривитые могут лишиться глинтвейна

В Германии непривитые могут лишиться глинтвейна - РИА Новости, 18.11.2021

В Германии непривитые могут лишиться глинтвейна

Власти Германии решили ужесточить антиковидные меры, жителей, не имеющих сертификата о вакцинации, не будут пускать в бары, рестораны и на рождественские... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T06:13

2021-11-18T06:13

2021-11-18T06:13

туризм

ресторан

вакцинация

берлин (город)

германия

новости - туризм

туризм

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Власти Германии решили ужесточить антиковидные меры, жителей, не имеющих сертификата о вакцинации, не будут пускать в бары, рестораны и на рождественские ярмарки, сообщает "Контекст Европа".Причина — рост числа заболевших коронавирусом. В стране установлен рекордный показатель заражаемости — 319,5 на 100 тысяч человек.Если раньше граждане могли посещать заведения общепита, культурные и досуговые учреждения с отрицательным ПЦР-тестом, то теперь на входе потребуют предъявить сертификат о вакцинации. Без него во многих землях, включая Берлин, не пустят даже на рождественские ярмарки, известные своим глинтвейном.

https://ria.ru/20211117/aviabilety-1759427207.html

берлин (город)

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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