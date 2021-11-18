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Липецкая область
https://ria.ru/20211118/ekotekhnopark-1759668536.html
В Липецкой области будут строить экотехнопарк
В Липецкой области будут строить экотехнопарк - РИА Новости, 18.11.2021
В Липецкой области будут строить экотехнопарк
К 2023 году в Липецкой области построят экотехнопарк, который позволит вдвое снизить нагрузку на мусорные полигоны области и наладить переработку ТКО для... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:58
2021-11-18T16:58
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. К 2023 году в Липецкой области построят экотехнопарк, который позволит вдвое снизить нагрузку на мусорные полигоны области и наладить переработку ТКО для вторичного использования, сообщает пресс-служба областной администрации.До настоящего времени все отходы Липецка и населенных пунктов Липецкого района размещались на полигоне "Центролит", который исчерпал свои возможности и является причиной многочисленных жалоб жителей на неприятный запах. К 2023 году полигон будет закрыт и рекультивирован. Его заменит новый экотехнопарк, который расположится в районе с. Никольское Стебаевского сельсовета Липецкого района. Это будет комплекс по переработке, утилизации и размещению отходов. Отходы экотехнопарк будет принимать из Липецка, а также Липецкого, Задонского и Хлевенского районов.При проектировании экотехнопарка разработчики учли все критерии федерального экологического, санитарного законодательства, в том числе удаленность от населенных пунктов, геологию и транспортную доступность, а также отсутствие ограничений, связанных с эксплуатацией аэродромов и других объектов.При строительстве и эксплуатации экотехнопарка предполагается использование современных технологий, которые исключат негативное воздействие на окружающую средство и не нанесут вреда людям. Строительство экотехнопарка будет осуществляться за счет средств областного бюджета, что не повлечет увеличения коммунальной платы граждан за вывоз бытовых отходов."Созданный объект будет являться собственностью Липецкой области, и его эксплуатация будет осуществляться соответствующими службами и специалистами под контролем администрации региона", - сказали в пресс-службе администрации области.Источник отметил, что объект разработан в соответствии с указом Президента РФ о снижении количества твердых коммунальных отходов, собираемых на полигонах, и их вовлечении во вторичный хозяйственный оборот. После строительства экотехнопарка и прохождения всех соответствующих экспертиз, он будет включен в федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами.
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липецк, липецкая область, россия
16:58 18.11.2021
 

В Липецкой области будут строить экотехнопарк

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрессованные металлические отходы на предприятии для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов
Прессованные металлические отходы на предприятии для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. К 2023 году в Липецкой области построят экотехнопарк, который позволит вдвое снизить нагрузку на мусорные полигоны области и наладить переработку ТКО для вторичного использования, сообщает пресс-служба областной администрации.
До настоящего времени все отходы Липецка и населенных пунктов Липецкого района размещались на полигоне "Центролит", который исчерпал свои возможности и является причиной многочисленных жалоб жителей на неприятный запах. К 2023 году полигон будет закрыт и рекультивирован. Его заменит новый экотехнопарк, который расположится в районе с. Никольское Стебаевского сельсовета Липецкого района. Это будет комплекс по переработке, утилизации и размещению отходов. Отходы экотехнопарк будет принимать из Липецка, а также Липецкого, Задонского и Хлевенского районов.
При проектировании экотехнопарка разработчики учли все критерии федерального экологического, санитарного законодательства, в том числе удаленность от населенных пунктов, геологию и транспортную доступность, а также отсутствие ограничений, связанных с эксплуатацией аэродромов и других объектов.
При строительстве и эксплуатации экотехнопарка предполагается использование современных технологий, которые исключат негативное воздействие на окружающую средство и не нанесут вреда людям. Строительство экотехнопарка будет осуществляться за счет средств областного бюджета, что не повлечет увеличения коммунальной платы граждан за вывоз бытовых отходов.
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"Созданный объект будет являться собственностью Липецкой области, и его эксплуатация будет осуществляться соответствующими службами и специалистами под контролем администрации региона", - сказали в пресс-службе администрации области.
Источник отметил, что объект разработан в соответствии с указом Президента РФ о снижении количества твердых коммунальных отходов, собираемых на полигонах, и их вовлечении во вторичный хозяйственный оборот. После строительства экотехнопарка и прохождения всех соответствующих экспертиз, он будет включен в федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами.
 
Липецкая областьЛипецкЛипецкая областьРоссия
 
 
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