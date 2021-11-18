https://ria.ru/20211118/dorogi-1759594103.html
КЧР за три года отремонтирует 100 километров дорог
КЧР за три года отремонтирует 100 километров дорог - РИА Новости, 18.11.2021
КЧР за три года отремонтирует 100 километров дорог
Более 100 километров дорог будут приведены в нормативное состояние в Карачаево-Черкесии по итогам трех лет реализации нацпроекта "Безопасные и качественные... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:25
2021-11-18T11:25
2021-11-18T11:25
карачаево-черкесская республика
общество
черкесск
автомобильные дороги
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ЧЕРКЕССК, 18 ноя - РИА Новости. Более 100 километров дорог будут приведены в нормативное состояние в Карачаево-Черкесии по итогам трех лет реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.В 2019-2020 годах по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в городской агломерации отремонтированы более 24 километров автодорог, в нормативное состояние приведены около 40 километров дорог регионального и межмуниципального значения.В прошлом году также проведен капитальный ремонт моста автодороги Новая-Джегута-Кызыл-Кала. До конца этого года планируется завершить капремонт моста трассы Ураковская-Эрсакон и путепровода наавтодороги "Лермонтов-Черкесск-Невинномысск-Домбай".В текущем году в республике проводится ремонт 27 километров дорог регионального и межмуниципального значения и 15,6 километра городских дорог ремонтируется в Черкесске.
https://ria.ru/20211109/kultura-1758230698.html
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общество, черкесск, автомобильные дороги
ЧЕРКЕССК, 18 ноя - РИА Новости. Более 100 километров дорог будут приведены в нормативное состояние в Карачаево-Черкесии по итогам трех лет реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.
В 2019-2020 годах по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в городской агломерации отремонтированы более 24 километров автодорог, в нормативное состояние приведены около 40 километров дорог регионального и межмуниципального значения.
В прошлом году также проведен капитальный ремонт моста автодороги Новая-Джегута-Кызыл-Кала. До конца этого года планируется завершить капремонт моста трассы Ураковская-Эрсакон и путепровода наавтодороги "Лермонтов-Черкесск-Невинномысск-Домбай".
В текущем году в республике проводится ремонт 27 километров дорог регионального и межмуниципального значения и 15,6 километра городских дорог ремонтируется в Черкесске
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