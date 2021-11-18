https://ria.ru/20211118/dipotnosheniya-1759707462.html

Путин поручил установить дипотношения с Соломоновыми островами

Путин поручил установить дипотношения с Соломоновыми островами - РИА Новости, 18.11.2021

Путин поручил установить дипотношения с Соломоновыми островами

Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ провести переговоры с Соломоновыми островами об установлении дипотношений, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T19:45

2021-11-18T19:45

2021-11-18T20:20

соломоновы острова

россия

в мире

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ провести переговоры с Соломоновыми островами об установлении дипотношений, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Министерству иностранных дел РФ провести переговоры с Соломоновыми островами об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211118/priem-1759594193.html

соломоновы острова

россия

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2021

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соломоновы острова, россия, в мире, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)