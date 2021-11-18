https://ria.ru/20211118/dipotnosheniya-1759707462.html
Путин поручил установить дипотношения с Соломоновыми островами
Путин поручил установить дипотношения с Соломоновыми островами - РИА Новости, 18.11.2021
Путин поручил установить дипотношения с Соломоновыми островами
Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ провести переговоры с Соломоновыми островами об установлении дипотношений, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:45
2021-11-18T19:45
2021-11-18T20:20
соломоновы острова
россия
в мире
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ провести переговоры с Соломоновыми островами об установлении дипотношений, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Министерству иностранных дел РФ провести переговоры с Соломоновыми островами об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами", - говорится в документе.
https://ria.ru/20211118/priem-1759594193.html
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соломоновы острова, россия, в мире, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:45 18.11.2021 (обновлено: 20:20 18.11.2021)
Путин поручил установить дипотношения с Соломоновыми островами
Путин поручил МИД провести переговоры с Соломоновыми островами об установлении отношений