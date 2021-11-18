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Путин отметил высокую нагрузку на российских дипломатов
Путин отметил высокую нагрузку на российских дипломатов - РИА Новости, 18.11.2021
Путин отметил высокую нагрузку на российских дипломатов
Нагрузка на дипслужбу большая и постоянно растет, власти РФ и впредь будут уделять внимание насущным проблемам дипломатов, укреплять их социальные гарантии,... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:17
2021-11-18T17:17
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Нагрузка на дипслужбу большая и постоянно растет, власти РФ и впредь будут уделять внимание насущным проблемам дипломатов, укреплять их социальные гарантии, заявил президент России Владимир Путин."Нагрузка на дипломатическую службу, конечно, большая, и она постоянно растет. Вам приходится работать действительно в непростых, сложных условиях. Государство будет и впредь уделять внимание насущным проблемам сотрудников дипслужб, укреплять их социальные гарантии", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.Он рассказал про уже сделанное на этом направлении за последние годы: принято два базовых закона о дипломатической службе и о статусе послов и постоянных представителей в иностранных государствах, введена новая система оплаты труда, которая повысила уровень зарплат сотрудников центрального аппарата МИД, несколько увеличена штатная численность центрального аппарата, одобрены предложения министерства по расширению дипломатического и консульского присутствия в ряде стран СНГ."Мы и впредь будем уделять всем этим вопросам необходимое внимание, оказывать поддержку полезным инициативам руководства министерства", - заверил президент.
https://ria.ru/20211113/komissiya-1758875433.html
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политика, владимир путин, россия
17:17 18.11.2021
 
Путин отметил высокую нагрузку на российских дипломатов

Путин: нагрузка на дипломатическую службу, конечно, большая, и она постоянно растет

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Нагрузка на дипслужбу большая и постоянно растет, власти РФ и впредь будут уделять внимание насущным проблемам дипломатов, укреплять их социальные гарантии, заявил президент России Владимир Путин.
"Нагрузка на дипломатическую службу, конечно, большая, и она постоянно растет. Вам приходится работать действительно в непростых, сложных условиях. Государство будет и впредь уделять внимание насущным проблемам сотрудников дипслужб, укреплять их социальные гарантии", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
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Он рассказал про уже сделанное на этом направлении за последние годы: принято два базовых закона о дипломатической службе и о статусе послов и постоянных представителей в иностранных государствах, введена новая система оплаты труда, которая повысила уровень зарплат сотрудников центрального аппарата МИД, несколько увеличена штатная численность центрального аппарата, одобрены предложения министерства по расширению дипломатического и консульского присутствия в ряде стран СНГ.
"Мы и впредь будем уделять всем этим вопросам необходимое внимание, оказывать поддержку полезным инициативам руководства министерства", - заверил президент.
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