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Адвокат: задержанный в Приморье депутат Самсонов продолжает голодовку
Адвокат: задержанный в Приморье депутат Самсонов продолжает голодовку - РИА Новости, 18.11.2021
Адвокат: задержанный в Приморье депутат Самсонов продолжает голодовку
Приморский депутат от КПРФ Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, второй день продолжает голодовку, в четверг ему изберут меру пресечения,... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T09:48
2021-11-18T10:22
происшествия
приморский край
кпрф
артем самсонов (депутат)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Приморский депутат от КПРФ Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, второй день продолжает голодовку, в четверг ему изберут меру пресечения, сообщила РИА Новости адвокат парламентария Наталья Касилова.В среду коллеги Самсонова сообщили РИА Новости о его задержании, а также об обысках у него в квартире. В СУСК информировали, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова сообщала РИА Новости, что Самсонову вменяют события 2018 года, в среду он начал голодовку, так как не согласен с тем, что ему вменяют, и считает, что его оклеветали.По ее данным, следствие будет просить суд арестовать Самсонова. "Нас устроит любая мера пресечения, кроме стражи", - добавила она.Позже Касилова рассказала журналистам, что депутат жалуется на самочувствие и отсутствие лекарств."Вид у него усталый, вчера вызывали скорую, было давление 190. Он просил, чтоб вызвали врача, он лекарства должен принимать регулярно по астме, кардиологии, этих лекарств нет. Голодовка продолжается, он только на воде, если она вообще у него есть. Медикаментов нет", - заявила адвокат.
приморский край
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Задержание депутата, подозреваемого в педофилии. Видео СК
Депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Ранее коллеги Самсонова сообщили о его задержании, а также об обысках у него в квартире.
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60
происшествия, приморский край, кпрф, видео, артем самсонов (депутат)
Адвокат: задержанный в Приморье депутат Самсонов продолжает голодовку
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Приморский депутат от КПРФ Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, второй день продолжает голодовку, в четверг ему изберут меру пресечения, сообщила РИА Новости адвокат парламентария Наталья Касилова.
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09:48 18.11.2021 (обновлено: 10:22 18.11.2021)
 
Адвокат: задержанный в Приморье депутат Самсонов продолжает голодовку

Адвокат: подозреваемый в педофилии приморский депутат Самсонов продолжает голодовку

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкЗадержание приморского депутата Артема Самсонова. Кадр видео
Задержание приморского депутата Артема Самсонова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / СК РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Приморский депутат от КПРФ Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, второй день продолжает голодовку, в четверг ему изберут меру пресечения, сообщила РИА Новости адвокат парламентария Наталья Касилова.
В среду коллеги Самсонова сообщили РИА Новости о его задержании, а также об обысках у него в квартире. В СУСК информировали, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова сообщала РИА Новости, что Самсонову вменяют события 2018 года, в среду он начал голодовку, так как не согласен с тем, что ему вменяют, и считает, что его оклеветали.
"Продолжает голодовку, не сухую. Я ему привезла сок, но передать его отказались, так как его уже увезли в суд. Избрание меры пресечения в 17.00 (10.00 мск). Вид у Самсонова (на фоне голодовки – ред.) нездоровый, врач его не осматривал", - сказала собеседница.
По ее данным, следствие будет просить суд арестовать Самсонова. "Нас устроит любая мера пресечения, кроме стражи", - добавила она.
Позже Касилова рассказала журналистам, что депутат жалуется на самочувствие и отсутствие лекарств.
"Вид у него усталый, вчера вызывали скорую, было давление 190. Он просил, чтоб вызвали врача, он лекарства должен принимать регулярно по астме, кардиологии, этих лекарств нет. Голодовка продолжается, он только на воде, если она вообще у него есть. Медикаментов нет", - заявила адвокат.
 
ПроисшествияПриморский крайКПРФАртем Самсонов (депутат)
 
 
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