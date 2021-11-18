https://ria.ru/20211118/deputat-1759576228.html

Адвокат: задержанный в Приморье депутат Самсонов продолжает голодовку

Адвокат: задержанный в Приморье депутат Самсонов продолжает голодовку - РИА Новости, 18.11.2021

Адвокат: задержанный в Приморье депутат Самсонов продолжает голодовку

Приморский депутат от КПРФ Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, второй день продолжает голодовку, в четверг ему изберут меру пресечения,... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T09:48

2021-11-18T09:48

2021-11-18T10:22

происшествия

приморский край

кпрф

артем самсонов (депутат)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Приморский депутат от КПРФ Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, второй день продолжает голодовку, в четверг ему изберут меру пресечения, сообщила РИА Новости адвокат парламентария Наталья Касилова.В среду коллеги Самсонова сообщили РИА Новости о его задержании, а также об обысках у него в квартире. В СУСК информировали, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова сообщала РИА Новости, что Самсонову вменяют события 2018 года, в среду он начал голодовку, так как не согласен с тем, что ему вменяют, и считает, что его оклеветали.По ее данным, следствие будет просить суд арестовать Самсонова. "Нас устроит любая мера пресечения, кроме стражи", - добавила она.Позже Касилова рассказала журналистам, что депутат жалуется на самочувствие и отсутствие лекарств."Вид у него усталый, вчера вызывали скорую, было давление 190. Он просил, чтоб вызвали врача, он лекарства должен принимать регулярно по астме, кардиологии, этих лекарств нет. Голодовка продолжается, он только на воде, если она вообще у него есть. Медикаментов нет", - заявила адвокат.

приморский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Задержание депутата, подозреваемого в педофилии. Видео СК Депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Ранее коллеги Самсонова сообщили о его задержании, а также об обысках у него в квартире. 2021-11-18T09:48 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, кпрф, видео, артем самсонов (депутат)