https://ria.ru/20211118/covid-19-1759672003.html

Свердловский оперштаб опроверг сведения о смерти привитых от COVID-19

Свердловский оперштаб опроверг сведения о смерти привитых от COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021

Свердловский оперштаб опроверг сведения о смерти привитых от COVID-19

Информация о том, что в Свердловской области 26 человек, сделавших прививку, умерли от COVID-19, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:03

2021-11-18T17:03

2021-11-18T17:03

свердловская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758918473_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_baff41c215790bef762089f764c27732.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Информация о том, что в Свердловской области 26 человек, сделавших прививку, умерли от COVID-19, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.Ранее издание Ura.ru со ссылкой на источник сообщило, что с начала массовой прививочной кампании от коронавирусной инфекции, несмотря на вакцинацию, в области скончались 26 человек."На данный момент в регионе нет случаев, когда по результатам патологоанатомических исследований была бы зафиксирована смерть от COVID-19 среди вакцинированных пациентов", - сказали в оперштабе.Там напомнили, что в статистику смертности от новой коронавирусной инфекции попадают случаи летальных исходов, при которых именно COVID-19 признан основной причиной смерти после тщательной патологоанатомической экспертизы. Проведение такой экспертизы может занимать до одного месяца.По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии в области зафиксировано 170,4 тысячи случаев новой коронавирусной инфекции, скончались более 8 тысяч пациентов.

https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759651956.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19