https://ria.ru/20211118/covid-19-1759672003.html
Свердловский оперштаб опроверг сведения о смерти привитых от COVID-19
Свердловский оперштаб опроверг сведения о смерти привитых от COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
Свердловский оперштаб опроверг сведения о смерти привитых от COVID-19
Информация о том, что в Свердловской области 26 человек, сделавших прививку, умерли от COVID-19, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:03
2021-11-18T17:03
2021-11-18T17:03
свердловская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Информация о том, что в Свердловской области 26 человек, сделавших прививку, умерли от COVID-19, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.Ранее издание Ura.ru со ссылкой на источник сообщило, что с начала массовой прививочной кампании от коронавирусной инфекции, несмотря на вакцинацию, в области скончались 26 человек."На данный момент в регионе нет случаев, когда по результатам патологоанатомических исследований была бы зафиксирована смерть от COVID-19 среди вакцинированных пациентов", - сказали в оперштабе.Там напомнили, что в статистику смертности от новой коронавирусной инфекции попадают случаи летальных исходов, при которых именно COVID-19 признан основной причиной смерти после тщательной патологоанатомической экспертизы. Проведение такой экспертизы может занимать до одного месяца.По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии в области зафиксировано 170,4 тысячи случаев новой коронавирусной инфекции, скончались более 8 тысяч пациентов.
https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759651956.html
свердловская область
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свердловская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Свердловский оперштаб опроверг сведения о смерти привитых от COVID-19
Оперштаб Свердловской области: информация о смерти вакцинированных от COVID-19 неверна