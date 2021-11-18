Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211118/covid-19-1759625753.html
В Петербурге свернули 600 коек для больных COVID-19
В Петербурге свернули 600 коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
В Петербурге свернули 600 коек для больных COVID-19
В Санкт-Петербурге свернули 600 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:38
2021-11-18T13:38
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
александр беглов
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588656503_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_945c6de5282d3dfc3e747c14ef0c7fcb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге свернули 600 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает городской комитет по здравоохранению."Количество коек для больных с новой коронавирусной инфекцией сокращено на 600. В "Ленэкспо" их число уменьшено на 200, в Госпитале для ветеранов войн - на 400", - говорится в сообщении. Как пояснили РИА Новости в комитете, ситуация с количеством госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в городе улучшилась.Согласно справке о текущей эпидситуации, распространенной пресс-службой администрации губернатора Петербурга, на сегодняшний день прием больных с COVID-19 и пневмониями в городе ведут 18 стационаров - 15 городских и три федеральных, в которых развернуты 8 888 коек. На сегодняшний день свободный коечный фонд составляет 47,28%.В начале текущей недели губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе остается непростой, пока сохраняется риск нового подъема заболеваемости.
https://ria.ru/20211109/vaktsinatsiya-1758283150.html
https://ria.ru/20211116/poezd-1759255661.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588656503_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec475746ca855ee4275cb33b07d906ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:38 18.11.2021
 
В Петербурге свернули 600 коек для больных COVID-19

В Петербурге свернули 600 коек для пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге свернули 600 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Количество коек для больных с новой коронавирусной инфекцией сокращено на 600. В "Ленэкспо" их число уменьшено на 200, в Госпитале для ветеранов войн - на 400", - говорится в сообщении. Как пояснили РИА Новости в комитете, ситуация с количеством госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в городе улучшилась.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 17:49Распространение коронавируса
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Согласно справке о текущей эпидситуации, распространенной пресс-службой администрации губернатора Петербурга, на сегодняшний день прием больных с COVID-19 и пневмониями в городе ведут 18 стационаров - 15 городских и три федеральных, в которых развернуты 8 888 коек. На сегодняшний день свободный коечный фонд составляет 47,28%.
В начале текущей недели губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе остается непростой, пока сохраняется риск нового подъема заболеваемости.
Поезд Allegro. Архив - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 11:41Распространение коронавируса
С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
01:28Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
01:15Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
00:43Адель представила еще одну песню из нового альбома
00:33Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
00:31Минцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов
00:26Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве
Лента новостейМолния
IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потериГосдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"Аналитик назвал "золотое время" для покупки валютыАдель представила еще одну песню из нового альбомаМакрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границеМинцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодовПевица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве