https://ria.ru/20211118/covid-19-1759625753.html

В Петербурге свернули 600 коек для больных COVID-19

В Петербурге свернули 600 коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021

В Петербурге свернули 600 коек для больных COVID-19

В Санкт-Петербурге свернули 600 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:38

2021-11-18T13:38

2021-11-18T13:38

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санкт-петербург

александр беглов

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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вакцинация россиян от covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге свернули 600 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает городской комитет по здравоохранению."Количество коек для больных с новой коронавирусной инфекцией сокращено на 600. В "Ленэкспо" их число уменьшено на 200, в Госпитале для ветеранов войн - на 400", - говорится в сообщении. Как пояснили РИА Новости в комитете, ситуация с количеством госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в городе улучшилась.Согласно справке о текущей эпидситуации, распространенной пресс-службой администрации губернатора Петербурга, на сегодняшний день прием больных с COVID-19 и пневмониями в городе ведут 18 стационаров - 15 городских и три федеральных, в которых развернуты 8 888 коек. На сегодняшний день свободный коечный фонд составляет 47,28%.В начале текущей недели губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе остается непростой, пока сохраняется риск нового подъема заболеваемости.

https://ria.ru/20211109/vaktsinatsiya-1758283150.html

https://ria.ru/20211116/poezd-1759255661.html

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