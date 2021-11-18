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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211118/byudzhet-1759613746.html
Бюджет Подмосковья на 2022-2024 год приняли за основу
Бюджет Подмосковья на 2022-2024 год приняли за основу - РИА Новости, 18.11.2021
Бюджет Подмосковья на 2022-2024 год приняли за основу
Депутаты Мособлдумы в четверг приняли за основу бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:50
2021-11-18T12:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
игорь брынцалов
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы в четверг приняли за основу бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.В ходе своего выступления министр экономики и финансов Московской области Наталья Масленкина сообщила, что несмотря на сложный 2020 год, оценка итогов 2021 года показывает возвращение на традиционные для региона среднегодовые темпы докризисного роста. На 2022-2024 годов по основным показателям развития экономики прогнозируется устойчивый рост."Мы ожидаем, что экономика в 2022-2024 году будет восстанавливаться", - сказала Масленкина.Согласно презентации, общая сумма расходов бюджета региона в 2022 году составит 734,3 миллиарда рублей.В ходе содоклада глава профильного комитета Тарас Ефимов отметил, что по бюджету с учетом мнения областного правительства комитет рекомендует принять 62 из 80 замечаний по бюджету."Бюджет принят за основу", - заключил глава регионального парламента Игорь Брынцалов.В пресс-службе министерства экономики и финансов пояснили, что решение не является утверждением бюджета, а является основным документом для внесения правок.
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московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов
12:50 18.11.2021
 

Бюджет Подмосковья на 2022-2024 год приняли за основу

© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в FacebookЗдание Московской областной Думы
Здание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы в четверг приняли за основу бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
В ходе своего выступления министр экономики и финансов Московской области Наталья Масленкина сообщила, что несмотря на сложный 2020 год, оценка итогов 2021 года показывает возвращение на традиционные для региона среднегодовые темпы докризисного роста. На 2022-2024 годов по основным показателям развития экономики прогнозируется устойчивый рост.
"Мы ожидаем, что экономика в 2022-2024 году будет восстанавливаться", - сказала Масленкина.
Согласно презентации, общая сумма расходов бюджета региона в 2022 году составит 734,3 миллиарда рублей.
В ходе содоклада глава профильного комитета Тарас Ефимов отметил, что по бюджету с учетом мнения областного правительства комитет рекомендует принять 62 из 80 замечаний по бюджету.
"Бюджет принят за основу", - заключил глава регионального парламента Игорь Брынцалов.
В пресс-службе министерства экономики и финансов пояснили, что решение не является утверждением бюджета, а является основным документом для внесения правок.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаИгорь Брынцалов
 
 
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