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Эксперт: на конгрессе по биоэтике обсудят волнующие общество вопросы
Эксперт: на конгрессе по биоэтике обсудят волнующие общество вопросы - РИА Новости, 18.11.2021
Эксперт: на конгрессе по биоэтике обсудят волнующие общество вопросы
Эксперты на конгрессе по биоэтике обсудят вопросы, волнующие общество, ученых, сообщила на конференции кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:44
2021-11-18T16:08
наука
мария воронцова
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Эксперты на конгрессе по биоэтике обсудят вопросы, волнующие общество, ученых, сообщила на конференции кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.По её словам, очень важно найти баланс в вопросе правового обеспечения развития генетических технологий и этической составляющей.Всероссийская мультимедийная конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" проходит 18-19 ноября в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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наука, мария воронцова
12:44 18.11.2021 (обновлено: 16:08 18.11.2021)
 

Эксперт: на конгрессе по биоэтике обсудят волнующие общество вопросы

© РИА Новости / Павел БедняковВедущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова на пресс-конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова на пресс-конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Эксперты на конгрессе по биоэтике обсудят вопросы, волнующие общество, ученых, сообщила на конференции кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.
"Данный конгресс нацелен не на обсуждение естественно-научных аспектов генетики и генетических технологий. Мы будем обсуждать вопросы гуманитарного, социального, этического, правового характера, которые волнуют общество: учёных - с точки зрения, как будет принято их исследование, врачей волнует, как результат этого исследования будет применяться на их пациентах", - сообщила Воронцова на конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века".
По её словам, очень важно найти баланс в вопросе правового обеспечения развития генетических технологий и этической составляющей.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПомощник президента РФ Андрей Фурсенко и ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова на пресс-конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова на пресс-конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова на пресс-конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Всероссийская мультимедийная конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" проходит 18-19 ноября в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
 
НаукаМария Воронцова
 
 
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