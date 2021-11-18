Эксперт: на конгрессе по биоэтике обсудят волнующие общество вопросы

"Данный конгресс нацелен не на обсуждение естественно-научных аспектов генетики и генетических технологий. Мы будем обсуждать вопросы гуманитарного, социального, этического, правового характера, которые волнуют общество: учёных - с точки зрения, как будет принято их исследование, врачей волнует, как результат этого исследования будет применяться на их пациентах", - сообщила Воронцова на конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века".