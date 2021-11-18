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В Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном
В Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 18.11.2021
В Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном
Азербайджанские военные открыли беспорядочный огонь на северном участке границы накануне вечером, сообщили в Минобороны Армении. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T09:29
2021-11-18T11:03
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
москва
сергей шойгу
минобороны армении
минобороны азербайджана
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ЕРЕВАН, 18 ноя — РИА Новости. Азербайджанские военные открыли беспорядочный огонь на северном участке границы накануне вечером, сообщили в Минобороны Армении."Ответными действиями огонь был прекращен. По состоянию на 10:00 (9:00 мск) 18 ноября обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная", — отметили в ведомстве.В Баку, в свою очередь, обвинили Ереван в обстреле своих позиций."Семнадцатого ноября с 17:54 до 22:52 (16:54-21:54 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кеханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района. Ответным огнем противник был подавлен", — сообщили в Минобороны Азербайджана.Обострение на границеВ понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию страны на границе в районе горы Килисали. В Баку это опровергли и обвинили Ереван в обстреле своих позиций в Кельбаджарском районе.Столкновения продолжились и на следующий день. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян призвал Россию помочь в защите территориальной целостности страны в соответствии с договором 1997 года.После беседы министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами в Баку и Ереване бои прекратились.Отношения между двумя республиками остаются напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве Москвы договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
https://ria.ru/20211117/armeniya-1759498862.html
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, москва, сергей шойгу, минобороны армении, минобороны азербайджана, россия
09:29 18.11.2021 (обновлено: 11:03 18.11.2021)
 
В Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении: азербайджанские военные открывали огонь, но сейчас ситуация спокойная

© Фото : Минобороны АрменииАрмянский военнослужащий
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Минобороны Армении
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ЕРЕВАН, 18 ноя — РИА Новости. Азербайджанские военные открыли беспорядочный огонь на северном участке границы накануне вечером, сообщили в Минобороны Армении.
"Ответными действиями огонь был прекращен. По состоянию на 10:00 (9:00 мск) 18 ноября обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная", — отметили в ведомстве.
В Баку, в свою очередь, обвинили Ереван в обстреле своих позиций.
"Семнадцатого ноября с 17:54 до 22:52 (16:54-21:54 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кеханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района. Ответным огнем противник был подавлен", — сообщили в Минобороны Азербайджана.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 16:31
Москва призвала Армению и Азербайджан решать проблемы мирным путем

Обострение на границе

В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию страны на границе в районе горы Килисали. В Баку это опровергли и обвинили Ереван в обстреле своих позиций в Кельбаджарском районе.
Столкновения продолжились и на следующий день. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян призвал Россию помочь в защите территориальной целостности страны в соответствии с договором 1997 года.
После беседы министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами в Баку и Ереване бои прекратились.
Отношения между двумя республиками остаются напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.
В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве Москвы договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
08:00
Пограничное состояние. Решит ли Москва главный вопрос Закавказья
 
В миреАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границеМоскваСергей ШойгуМинобороны АрменииМинобороны АзербайджанаРоссия
 
 
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