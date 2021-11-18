https://ria.ru/20211118/armeniya-1759573747.html

В Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном

В Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 18.11.2021

В Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном

Азербайджанские военные открыли беспорядочный огонь на северном участке границы накануне вечером, сообщили в Минобороны Армении. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T09:29

2021-11-18T09:29

2021-11-18T11:03

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

москва

сергей шойгу

минобороны армении

минобороны азербайджана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759329070_0:139:948:672_1920x0_80_0_0_75a1d1b1ebf7237a1cb5db5d48ef91f1.jpg

ЕРЕВАН, 18 ноя — РИА Новости. Азербайджанские военные открыли беспорядочный огонь на северном участке границы накануне вечером, сообщили в Минобороны Армении."Ответными действиями огонь был прекращен. По состоянию на 10:00 (9:00 мск) 18 ноября обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная", — отметили в ведомстве.В Баку, в свою очередь, обвинили Ереван в обстреле своих позиций."Семнадцатого ноября с 17:54 до 22:52 (16:54-21:54 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кеханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района. Ответным огнем противник был подавлен", — сообщили в Минобороны Азербайджана.Обострение на границеВ понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию страны на границе в районе горы Килисали. В Баку это опровергли и обвинили Ереван в обстреле своих позиций в Кельбаджарском районе.Столкновения продолжились и на следующий день. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян призвал Россию помочь в защите территориальной целостности страны в соответствии с договором 1997 года.После беседы министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами в Баку и Ереване бои прекратились.Отношения между двумя республиками остаются напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве Москвы договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.

https://ria.ru/20211117/armeniya-1759498862.html

https://ria.ru/20211118/syunik-1759522471.html

армения

азербайджан

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, москва, сергей шойгу, минобороны армении, минобороны азербайджана, россия