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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211118/aerodrom-1759588227.html
Землю у аэродрома "Черное" разрешили застраивать без согласования
Землю у аэродрома "Черное" разрешили застраивать без согласования - РИА Новости, 18.11.2021
Землю у аэродрома "Черное" разрешили застраивать без согласования
Росавиация отменила обязательное согласование строительства, реконструкции и размещение объектов вблизи подмосковного аэродрома "Черное", рассказал журналистам... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:18
2021-11-18T11:18
новости подмосковья
реутов
московская область (подмосковье)
балашиха
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Росавиация отменила обязательное согласование строительства, реконструкции и размещение объектов вблизи подмосковного аэродрома "Черное", рассказал журналистам министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Согласно данным пресс-службы Мособлархитектуры, до введения постановления, при согласовании работ по возведению и реконструкции объектов вблизи аэродрома "Черное" ежегодно подавалось 2,5 тысячи заявлений."В соответствии с приказом Росавиации утверждена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Черное, расположенного в городском округе Балашиха. Теперь при строительстве, реконструкции или размещении объектов в его приаэродромной территории не требуется согласование Росавиации. Получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора остается обязательным", - сказал Гордиенко.Он напомнил, что приаэродромная территория – это прилегающая к аэродрому зона, в пределах которой устанавливаются особые условия использования земельных участков.Также он добавил, что данные изменения коснулись еще 7 городских округов, территории которых частично либо полностью накрывает приаэродромная территория "Черного". В их число входят такие градостроительно активные муниципальные образования, как Балашиха, Люберцы, Реутов, Щёлково, Богородский, Лосино-Петровский, а также Звездный городок.
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реутов
московская область (подмосковье)
балашиха
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реутов, московская область (подмосковье), балашиха
11:18 18.11.2021
 

Землю у аэродрома "Черное" разрешили застраивать без согласования

© РИА Новости / Виталий БелоусовРабочие смотрят на пролетающий самолет
Рабочие смотрят на пролетающий самолет - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Росавиация отменила обязательное согласование строительства, реконструкции и размещение объектов вблизи подмосковного аэродрома "Черное", рассказал журналистам министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Согласно данным пресс-службы Мособлархитектуры, до введения постановления, при согласовании работ по возведению и реконструкции объектов вблизи аэродрома "Черное" ежегодно подавалось 2,5 тысячи заявлений.
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"В соответствии с приказом Росавиации утверждена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Черное, расположенного в городском округе Балашиха. Теперь при строительстве, реконструкции или размещении объектов в его приаэродромной территории не требуется согласование Росавиации. Получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора остается обязательным", - сказал Гордиенко.
Он напомнил, что приаэродромная территория – это прилегающая к аэродрому зона, в пределах которой устанавливаются особые условия использования земельных участков.
Также он добавил, что данные изменения коснулись еще 7 городских округов, территории которых частично либо полностью накрывает приаэродромная территория "Черного". В их число входят такие градостроительно активные муниципальные образования, как Балашиха, Люберцы, Реутов, Щёлково, Богородский, Лосино-Петровский, а также Звездный городок.
"На сегодня территории указанных округов освобождаются от обременений в виде дополнительных согласительных процедур при размещении объектов", - добавил министр.
 
Новости ПодмосковьяРеутовМосковская область (Подмосковье)Балашиха
 
 
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