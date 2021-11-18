https://ria.ru/20211118/aerodrom-1759588227.html

Землю у аэродрома "Черное" разрешили застраивать без согласования

Землю у аэродрома "Черное" разрешили застраивать без согласования - РИА Новости, 18.11.2021

Землю у аэродрома "Черное" разрешили застраивать без согласования

Росавиация отменила обязательное согласование строительства, реконструкции и размещение объектов вблизи подмосковного аэродрома "Черное", рассказал журналистам... РИА Новости, 18.11.2021

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2021-11-18T11:18

2021-11-18T11:18

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Росавиация отменила обязательное согласование строительства, реконструкции и размещение объектов вблизи подмосковного аэродрома "Черное", рассказал журналистам министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Согласно данным пресс-службы Мособлархитектуры, до введения постановления, при согласовании работ по возведению и реконструкции объектов вблизи аэродрома "Черное" ежегодно подавалось 2,5 тысячи заявлений."В соответствии с приказом Росавиации утверждена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Черное, расположенного в городском округе Балашиха. Теперь при строительстве, реконструкции или размещении объектов в его приаэродромной территории не требуется согласование Росавиации. Получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора остается обязательным", - сказал Гордиенко.Он напомнил, что приаэродромная территория – это прилегающая к аэродрому зона, в пределах которой устанавливаются особые условия использования земельных участков.Также он добавил, что данные изменения коснулись еще 7 городских округов, территории которых частично либо полностью накрывает приаэродромная территория "Черного". В их число входят такие градостроительно активные муниципальные образования, как Балашиха, Люберцы, Реутов, Щёлково, Богородский, Лосино-Петровский, а также Звездный городок.

https://ria.ru/20211116/podezd-1759326247.html

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реутов, московская область (подмосковье), балашиха