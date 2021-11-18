Землю у аэродрома "Черное" разрешили застраивать без согласования
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Росавиация отменила обязательное согласование строительства, реконструкции и размещение объектов вблизи подмосковного аэродрома "Черное", рассказал журналистам министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Согласно данным пресс-службы Мособлархитектуры, до введения постановления, при согласовании работ по возведению и реконструкции объектов вблизи аэродрома "Черное" ежегодно подавалось 2,5 тысячи заявлений.
"В соответствии с приказом Росавиации утверждена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Черное, расположенного в городском округе Балашиха. Теперь при строительстве, реконструкции или размещении объектов в его приаэродромной территории не требуется согласование Росавиации. Получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора остается обязательным", - сказал Гордиенко.
Он напомнил, что приаэродромная территория – это прилегающая к аэродрому зона, в пределах которой устанавливаются особые условия использования земельных участков.
Также он добавил, что данные изменения коснулись еще 7 городских округов, территории которых частично либо полностью накрывает приаэродромная территория "Черного". В их число входят такие градостроительно активные муниципальные образования, как Балашиха, Люберцы, Реутов, Щёлково, Богородский, Лосино-Петровский, а также Звездный городок.
"На сегодня территории указанных округов освобождаются от обременений в виде дополнительных согласительных процедур при размещении объектов", - добавил министр.