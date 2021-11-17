https://ria.ru/20211117/zoloto-1759417448.html

В Крыму заявили, что Амстердам не сообщает о состоянии скифского золота

В Крыму заявили, что Амстердам не сообщает о состоянии скифского золота - РИА Новости, 17.11.2021

В Крыму заявили, что Амстердам не сообщает о состоянии скифского золота

Музей Алларда Пирсона в Амстердаме отказал в информации о состоянии коллекции скифского золота, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:20

2021-11-17T11:20

2021-11-17T11:36

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ситуация вокруг коллекции скифского золота

решение суда по скифскому золоту

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культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме отказал в информации о состоянии коллекции скифского золота, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.Апелляционный суд Амстердама в октябре постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией.По ее словам, вопрос с крымской коллекцией скифского золота лежит в плоскости не международного права, а политики. "Это всегда дает плохие результаты", - подчеркнула директор музея.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

украина

нидерланды

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в мире, украина, нидерланды, республика крым, ситуация вокруг коллекции скифского золота, решение суда по скифскому золоту, россия, музеи, новости культуры