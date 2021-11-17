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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211117/zoloto-1759417448.html
В Крыму заявили, что Амстердам не сообщает о состоянии скифского золота
В Крыму заявили, что Амстердам не сообщает о состоянии скифского золота - РИА Новости, 17.11.2021
В Крыму заявили, что Амстердам не сообщает о состоянии скифского золота
Музей Алларда Пирсона в Амстердаме отказал в информации о состоянии коллекции скифского золота, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:20
2021-11-17T11:36
в мире
украина
нидерланды
республика крым
ситуация вокруг коллекции скифского золота
решение суда по скифскому золоту
россия
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме отказал в информации о состоянии коллекции скифского золота, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.Апелляционный суд Амстердама в октябре постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией.По ее словам, вопрос с крымской коллекцией скифского золота лежит в плоскости не международного права, а политики. "Это всегда дает плохие результаты", - подчеркнула директор музея.
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в мире, украина, нидерланды, республика крым, ситуация вокруг коллекции скифского золота, решение суда по скифскому золоту, россия, музеи, новости культуры
11:20 17.11.2021 (обновлено: 11:36 17.11.2021)
 
В Крыму заявили, что Амстердам не сообщает о состоянии скифского золота

Директор музея Умрихина: Амстердам отказал в информации о состоянии скифского золота

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. 2014 год
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме. 2014 год - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме отказал в информации о состоянии коллекции скифского золота, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.
Апелляционный суд Амстердама в октябре постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
"Они не отвечают на наши письма о состоянии, о требованиях о реставрации, чтобы допустить реставраторов. Все это очень странно", - сказала РИА Новости Умрихина.
По ее словам, вопрос с крымской коллекцией скифского золота лежит в плоскости не международного права, а политики. "Это всегда дает плохие результаты", - подчеркнула директор музея.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 08:00Культура
Золото раздора: скифские сокровища отдают Украине, а не Крыму
 
КультураВ миреУкраинаНидерландыРеспублика КрымСитуация вокруг коллекции скифского золотаРешение суда по скифскому золотуРоссияМузеиНовости культуры
 
 
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