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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211117/zasedanie-1759458928.html
Заседание Комиссии по гуманитарному сотрудничеству КНР-РФ прошло онлайн
Заседание Комиссии по гуманитарному сотрудничеству КНР-РФ прошло онлайн - РИА Новости, 17.11.2021
Заседание Комиссии по гуманитарному сотрудничеству КНР-РФ прошло онлайн
22-е заседание Китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству состоялось 16 ноября в режиме видеоконференции. Сопредседателями на заседании... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:26
2021-11-17T14:26
россия-китай: главное
китай
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 17 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". 22-е заседание Китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству состоялось 16 ноября в режиме видеоконференции. Сопредседателями на заседании выступили заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.Сунь Чуньлань отметила, что в течение года обе стороны сосредоточили внимание на праздновании 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, преодолевали последствия пандемии COVID-19, проявляли творческий подход к работе, поспособствовав выведению культурных обменов на новый уровень. По ее словам, в рамках Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества был предложен самый длинный перечень направлений взаимодействия среди всех национальных тематических годов между двумя странами, Китай и Россия согласовали "дорожную карту" китайско-российского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, введен в действие, запущен Китайско-российский научно-технический инновационный фонд, достигнут значительный прогресс в совместных научных исследованиях, совместном строительстве лабораторий и совместном создании научных аппаратов. Все это эффективно послужило развитию Китая и России, а также поспособствовало взаимодействию в различных сферах, таких как сотрудничество в сфере управления высшими учебными заведениями, совместная подготовка квалифицированных кадров, культурные и молодежные обмены, тем самым еще больше укрепив общественные основы китайско-российской дружбы, продолжила вице-премьер Госсовета КНР.Сунь Чуньлань представила результаты 6-го пленума ЦК КПК 19-го созыва. Она подчеркнула, что обе стороны, действуя в соответствии со стратегическим руководством глав двух государств, должны сохранять и развивать концепцию передающейся из поколения в поколение дружбы, надлежащим образом провести Годы китайско-российского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах, совместно принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, сохранять традиционную дружбу и углублять гуманитарное сотрудничество, чтобы придавать новый импульс развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также формированию сообщества единой судьбы человечества.Голикова, в свою очередь, полностью подтвердила факт достижения плодотворных результатов в области гуманитарного сотрудничества между двумя странами, особенно отметив мероприятия в рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. Она выразила готовность работать с китайской стороной, чтобы и дальше раскрывать потенциал тематических годов и создавать больше проектов в рамках практического взаимодействия на благо народов двух стран и дальнейшего развития российско-китайских отношений.
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китай, татьяна голикова, россия
14:26 17.11.2021
 

Заседание Комиссии по гуманитарному сотрудничеству КНР-РФ прошло онлайн

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань во время конференции
Премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань во время конференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 17 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". 22-е заседание Китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству состоялось 16 ноября в режиме видеоконференции. Сопредседателями на заседании выступили заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Сунь Чуньлань отметила, что в течение года обе стороны сосредоточили внимание на праздновании 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, преодолевали последствия пандемии COVID-19, проявляли творческий подход к работе, поспособствовав выведению культурных обменов на новый уровень. По ее словам, в рамках Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества был предложен самый длинный перечень направлений взаимодействия среди всех национальных тематических годов между двумя странами, Китай и Россия согласовали "дорожную карту" китайско-российского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, введен в действие, запущен Китайско-российский научно-технический инновационный фонд, достигнут значительный прогресс в совместных научных исследованиях, совместном строительстве лабораторий и совместном создании научных аппаратов. Все это эффективно послужило развитию Китая и России, а также поспособствовало взаимодействию в различных сферах, таких как сотрудничество в сфере управления высшими учебными заведениями, совместная подготовка квалифицированных кадров, культурные и молодежные обмены, тем самым еще больше укрепив общественные основы китайско-российской дружбы, продолжила вице-премьер Госсовета КНР.
Изображение председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Музее Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 16:46Россия-Китай: Главное
Пленум новой эпохи. Китайская Компартия подвела итоги столетия
Сунь Чуньлань представила результаты 6-го пленума ЦК КПК 19-го созыва. Она подчеркнула, что обе стороны, действуя в соответствии со стратегическим руководством глав двух государств, должны сохранять и развивать концепцию передающейся из поколения в поколение дружбы, надлежащим образом провести Годы китайско-российского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах, совместно принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, сохранять традиционную дружбу и углублять гуманитарное сотрудничество, чтобы придавать новый импульс развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также формированию сообщества единой судьбы человечества.
Голикова, в свою очередь, полностью подтвердила факт достижения плодотворных результатов в области гуманитарного сотрудничества между двумя странами, особенно отметив мероприятия в рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. Она выразила готовность работать с китайской стороной, чтобы и дальше раскрывать потенциал тематических годов и создавать больше проектов в рамках практического взаимодействия на благо народов двух стран и дальнейшего развития российско-китайских отношений.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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