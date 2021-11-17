https://ria.ru/20211117/vvp-1759541932.html

Росстат сообщил о росте ВВП в третьем квартале

Росстат сообщил о росте ВВП в третьем квартале - РИА Новости, 17.11.2021

Росстат сообщил о росте ВВП в третьем квартале

Рост ВВП России в третьем квартале 2021 года составил 4,3% в годовом выражении после увеличения на 10,5% во втором, свидетельствует предварительная оценка... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T19:55

2021-11-17T19:55

2021-11-17T19:55

экономика

ввп

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рост ВВП России в третьем квартале 2021 года составил 4,3% в годовом выражении после увеличения на 10,5% во втором, свидетельствует предварительная оценка Росстата.Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ в третьем квартале в 4% (в январе-сентябре - в 4,6%).Рост ВВП России более чем на 10% во втором квартале был следствием низкой базы, поскольку именно на этот период прошлого года пришлось наибольшее падение российской экономики вследствие пандемии коронавируса и введенных из-за нее ограничительных мер.Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что рост ВВП страны в 2021 году составит 4,2%. Между тем президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что по итогам текущего года рост российской экономики может составить до 4,7%.

https://ria.ru/20211112/ekonomika-1758792552.html

россия

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2021

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экономика, ввп, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия