Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/vvp-1759541932.html
Росстат сообщил о росте ВВП в третьем квартале
Росстат сообщил о росте ВВП в третьем квартале - РИА Новости, 17.11.2021
Росстат сообщил о росте ВВП в третьем квартале
Рост ВВП России в третьем квартале 2021 года составил 4,3% в годовом выражении после увеличения на 10,5% во втором, свидетельствует предварительная оценка... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:55
2021-11-17T19:55
экономика
ввп
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39777/57/397775779_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_57bfef7b4fd7c43e7abe5d49773c59d3.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рост ВВП России в третьем квартале 2021 года составил 4,3% в годовом выражении после увеличения на 10,5% во втором, свидетельствует предварительная оценка Росстата.Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ в третьем квартале в 4% (в январе-сентябре - в 4,6%).Рост ВВП России более чем на 10% во втором квартале был следствием низкой базы, поскольку именно на этот период прошлого года пришлось наибольшее падение российской экономики вследствие пандемии коронавируса и введенных из-за нее ограничительных мер.Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что рост ВВП страны в 2021 году составит 4,2%. Между тем президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что по итогам текущего года рост российской экономики может составить до 4,7%.
https://ria.ru/20211112/ekonomika-1758792552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39777/57/397775779_67:0:1132:799_1920x0_80_0_0_621468a9b237009118a5756c2b837521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, ввп, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
19:55 17.11.2021
 
Росстат сообщил о росте ВВП в третьем квартале

Росстат: рост ВВП России в третьем квартале 2021 года составил 4,3%

© РИА Новости / Ксения СидороваЗдание Центросоюза (Наркомлегпрома) – Мясницкая улица, 39
Здание Центросоюза (Наркомлегпрома) – Мясницкая улица, 39 - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рост ВВП России в третьем квартале 2021 года составил 4,3% в годовом выражении после увеличения на 10,5% во втором, свидетельствует предварительная оценка Росстата.
"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года, по предварительной оценке, составил 104,3%", - говорится в сообщении статистического ведомства.
Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ в третьем квартале в 4% (в январе-сентябре - в 4,6%).
Рост ВВП России более чем на 10% во втором квартале был следствием низкой базы, поскольку именно на этот период прошлого года пришлось наибольшее падение российской экономики вследствие пандемии коронавируса и введенных из-за нее ограничительных мер.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что рост ВВП страны в 2021 году составит 4,2%. Между тем президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что по итогам текущего года рост российской экономики может составить до 4,7%.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 16:52
Путин озвучил прогнозы по росту мирового ВВП
 
ЭкономикаВВПФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковида
04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимально выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
Лента новостейМолния
"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковидаВ Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимально выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России