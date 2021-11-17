https://ria.ru/20211117/vsmpo-avisma-1759449759.html

Суд прекратил уголовное дело против экс-главы "ВСМПО-Ависма"

Суд прекратил уголовное дело против экс-главы "ВСМПО-Ависма" - РИА Новости, 17.11.2021

Суд прекратил уголовное дело против экс-главы "ВСМПО-Ависма"

Верхнесалдинский районный суд Свердловской области прекратил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина и... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:22

2021-11-17T13:22

2021-11-17T13:22

происшествия

свердловская область

всмпо-ависма

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Верхнесалдинский районный суд Свердловской области прекратил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина и назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Лапшов.Ранее сообщалось, что следствие подало ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Воеводина."Уголовное дело прекращено по ходатайству следователя. Штраф – 80 тысяч рублей и 300 тысяч – судебные издержки", - сказал собеседник агентства.Воеводин обвинялся по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Уголовное дело в ноябре вновь поступило в Верхнесалдинский районный суд Свердловской области, который до этого возвращал дело в прокуратуру.В мае прошлого года "ВСМПО-Ависма" объявила, что Воеводин решил уйти с поста гендиректора после почти 11 лет работы, чтобы "сосредоточиться на личных проектах". Позже стало известно, что "ВСМПО-Ависма" подала к бывшему гендиректору иск о возмещении убытков на 4,1 миллиарда рублей. Стороны пришли к мировому соглашению, по которому Воеводин должен был выплатить компании около 1,7 миллиарда рублей. Корпорация в иске указывала, что Воеводин продавал продукцию "ВСМПО-Ависма" по заниженной стоимости, а также организовал схему, направленную на перераспределение ее доходов.Корпорация "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих стратегическим поставщиком.

https://ria.ru/20211117/zaderzhanie-1759442629.html

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происшествия, свердловская область, всмпо-ависма, россия