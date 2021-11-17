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Шоубиз
https://ria.ru/20211117/volochkova-1759410229.html
Волочкова прокомментировала свое поведение в Турции
Волочкова прокомментировала свое поведение в Турции - РИА Новости, 17.11.2021
Волочкова прокомментировала свое поведение в Турции
Анастасия Волочкова прокомментировала свое поведение на отдыхе в Турции после слухов о ее нетрезвом состоянии на курорте и подозрений в выселении из отеля. Она... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:42
2021-11-17T10:42
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Анастасия Волочкова прокомментировала свое поведение на отдыхе в Турции после слухов о ее нетрезвом состоянии на курорте и подозрений в выселении из отеля. Она отметила, что небылицы распространяют злые люди.В комментарии Teleprogramma.pro балерина добавила, что действительно покидала отель на какое-то время – уезжала встретиться с друзьями. В это время номер был "хранилищем для нарядов".По словам артистки, она ездила в Турцию не только для отдыха, но и для работы – принимала участие в международном конгрессе.Ранее Волочкова впервые показала подписчикам лицо своего нового возлюбленного Владимира.
https://ria.ru/20211013/volochkova-1754384104.html
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знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес
10:42 17.11.2021
 
Волочкова прокомментировала свое поведение в Турции

Волочкова прокомментировала свое поведение в Турции после слухов о выселении из отеля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Анастасия Волочкова прокомментировала свое поведение на отдыхе в Турции после слухов о ее нетрезвом состоянии на курорте и подозрений в выселении из отеля. Она отметила, что небылицы распространяют злые люди.

"По поводу всяких выпадов в мой адрес и попыток осуждать, придумывать, что меня откуда-то выгнали, то могу сказать, что эти слухи распространяют люди злые, завистливые и недолюбленные. Те, у которых не было возможности ни в локдаун, ни до него куда-то отправиться на отдых", – заявила артистка.

В комментарии Teleprogramma.pro балерина добавила, что действительно покидала отель на какое-то время – уезжала встретиться с друзьями. В это время номер был "хранилищем для нарядов".

"Так как в Турции у меня много друзей, и у нас получается встречаться крайне редко, то я поехала по гостям. Там и остановилась", – заключила Анастасия.

По словам артистки, она ездила в Турцию не только для отдыха, но и для работы – принимала участие в международном конгрессе.
Ранее Волочкова впервые показала подписчикам лицо своего нового возлюбленного Владимира.
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