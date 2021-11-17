Волочкова прокомментировала свое поведение в Турции
Волочкова прокомментировала свое поведение в Турции после слухов о выселении из отеля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Анастасия Волочкова прокомментировала свое поведение на отдыхе в Турции после слухов о ее нетрезвом состоянии на курорте и подозрений в выселении из отеля. Она отметила, что небылицы распространяют злые люди.
"По поводу всяких выпадов в мой адрес и попыток осуждать, придумывать, что меня откуда-то выгнали, то могу сказать, что эти слухи распространяют люди злые, завистливые и недолюбленные. Те, у которых не было возможности ни в локдаун, ни до него куда-то отправиться на отдых", – заявила артистка.
В комментарии Teleprogramma.pro балерина добавила, что действительно покидала отель на какое-то время – уезжала встретиться с друзьями. В это время номер был "хранилищем для нарядов".
"Так как в Турции у меня много друзей, и у нас получается встречаться крайне редко, то я поехала по гостям. Там и остановилась", – заключила Анастасия.
По словам артистки, она ездила в Турцию не только для отдыха, но и для работы – принимала участие в международном конгрессе.
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