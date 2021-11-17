https://ria.ru/20211117/volochkova-1759410229.html

Волочкова прокомментировала свое поведение в Турции

Волочкова прокомментировала свое поведение в Турции - РИА Новости, 17.11.2021

Волочкова прокомментировала свое поведение в Турции

Анастасия Волочкова прокомментировала свое поведение на отдыхе в Турции после слухов о ее нетрезвом состоянии на курорте и подозрений в выселении из отеля. Она... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:42

2021-11-17T10:42

2021-11-17T10:42

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анастасия волочкова

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Анастасия Волочкова прокомментировала свое поведение на отдыхе в Турции после слухов о ее нетрезвом состоянии на курорте и подозрений в выселении из отеля. Она отметила, что небылицы распространяют злые люди.В комментарии Teleprogramma.pro балерина добавила, что действительно покидала отель на какое-то время – уезжала встретиться с друзьями. В это время номер был "хранилищем для нарядов".По словам артистки, она ездила в Турцию не только для отдыха, но и для работы – принимала участие в международном конгрессе.Ранее Волочкова впервые показала подписчикам лицо своего нового возлюбленного Владимира.

https://ria.ru/20211013/volochkova-1754384104.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес