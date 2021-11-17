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Онлайн-конференция по итогам нацпроекта "Винный гид России" – 2021

Онлайн-конференция по итогам нацпроекта "Винный гид России" – 2021 - РИА Новости, 17.11.2021

Онлайн-конференция по итогам нацпроекта "Винный гид России" – 2021

25 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам национального проекта "Винный гид России" – 2021.

2021-11-17T09:23

2021-11-17T09:23

2021-11-17T09:23

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий КИСЕЛЕВ;- статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор ЕВТУХОВ;- заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана ЛУТ;- руководитель Российской системы качества Максим ПРОТАСОВ;- глава Союза сомелье России, руководитель рабочей группы проекта "Винный гид России" Артур САРКИСЯН.В 2021 году география проекта расширилась: появился новый винный регион на карте России – Ставрополье. В ходе независимого исследования дегустационной комиссией было проверено 30 виноделен и 610 наименований вин.Какие неожиданные открытия были сделаны в рамках объезда винодельческих хозяйств и аудита винных производств? По какой методике работали российские и иностранные сомелье? Какие вина показали высокие результаты, а какие не прошли органолептическую экспертизу?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы