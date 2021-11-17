https://ria.ru/20211117/vaktsinatsiya-1759554599.html

В Роспотребнадзоре назвали главный показатель иммунного статуса от COVID-19

В Роспотребнадзоре назвали главный показатель иммунного статуса от COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

В Роспотребнадзоре назвали главный показатель иммунного статуса от COVID-19

Уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса, – это предмет научных дискуссий во всем мире, заявили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T22:31

2021-11-17T22:31

2021-11-17T22:31

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса, – это предмет научных дискуссий во всем мире, заявили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Обращаем внимание, что уровень антител, достаточных для защиты - это предмет научных дискуссий во всем мире. Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител", - говорится в сообщении.В Роспотребнадзоре также обратили внимание, что показателем иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии