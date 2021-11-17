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В Роспотребнадзоре назвали главный показатель иммунного статуса от COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали главный показатель иммунного статуса от COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
В Роспотребнадзоре назвали главный показатель иммунного статуса от COVID-19
Уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса, – это предмет научных дискуссий во всем мире, заявили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T22:31
2021-11-17T22:31
2021-11-17T22:31
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса, – это предмет научных дискуссий во всем мире, заявили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Обращаем внимание, что уровень антител, достаточных для защиты - это предмет научных дискуссий во всем мире. Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител", - говорится в сообщении.В Роспотребнадзоре также обратили внимание, что показателем иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом.
РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
В Роспотребнадзоре назвали главный показатель иммунного статуса от COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали вакцинацию показателем иммунного статуса от COVID-19