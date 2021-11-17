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В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для пожилых

В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 17.11.2021

В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для пожилых

Обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет вводят в Хабаровском крае, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:19

2021-11-17T10:19

2021-11-17T10:36

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хабаровск

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет вводят в Хабаровском крае, сообщает правительство региона.На заседании оперативного штаба в среду отметили, что во всех городах и большинстве муниципальных районов края наблюдается высокий прирост заболеваемости COVID-19. Зарегистрировано 4090 новых случаев против 3290 на предыдущей неделе."Широкое распространение коронавирусной инфекции фиксируется среди жителей края в возрасте старше 65 лет, уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 67%. В связи с этим участниками штаба принято решение о введении обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям людей старше 60 лет на территории Хабаровского края в ближайшие две недели", - говорится в сообщении.В регионе развернуто 76 пунктов вакцинации против COVID-19, 48 мобильных пунктов, 207 выездных бригад осуществляют вакцинацию маломобильных граждан на дому и выезды в рабочие коллективы. В 30 школах Хабаровска и 10 школах Комсомольска-на-Амуре будут организованы пункты вакцинации в медицинских кабинетах по субботам. Власти отмечают, что открываются два круглосуточных пункта вакцинации в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.Принято решение о возможности оставлять заявки на выезд бригад для вакцинации на дому граждан старше 60 лет в городе Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре по телефону единой "горячей линии" по вопросам коронавирусной инфекции – 122."Также участники заседания оперативного штаба отметили необходимость 100% вакцинации от коронавирусной инфекции вахтовиков. После достижения 100% показателей, обсервация и ПЦР-тестирование для въезда и выезда такой категории работников будут отменены. На текущий момент около 72% сотрудников, занимающихся добычей драгоценных и цветных металлов, угля в Северных районах края приезжают и работают вахтовым методом", - сообщают власти.Региональному минздраву поручено проработать вопрос запуска поезда "Здоровье" для вакцинации жителей отдаленных населенных пунктов Хабаровского края. Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона.В Хабаровском крае на лечении находятся 10 518 больных коронавирусом, в том числе 2295 стационарно, 8223 амбулаторно. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 035 случаев COVID-19, 90 545 человек выздоровели.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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