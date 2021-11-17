Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/vaktsinatsiya-1759407514.html
В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для пожилых
В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 17.11.2021
В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для пожилых
Обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет вводят в Хабаровском крае, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:19
2021-11-17T10:36
распространение коронавируса
общество
хабаровский край
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
хабаровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет вводят в Хабаровском крае, сообщает правительство региона.На заседании оперативного штаба в среду отметили, что во всех городах и большинстве муниципальных районов края наблюдается высокий прирост заболеваемости COVID-19. Зарегистрировано 4090 новых случаев против 3290 на предыдущей неделе."Широкое распространение коронавирусной инфекции фиксируется среди жителей края в возрасте старше 65 лет, уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 67%. В связи с этим участниками штаба принято решение о введении обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям людей старше 60 лет на территории Хабаровского края в ближайшие две недели", - говорится в сообщении.В регионе развернуто 76 пунктов вакцинации против COVID-19, 48 мобильных пунктов, 207 выездных бригад осуществляют вакцинацию маломобильных граждан на дому и выезды в рабочие коллективы. В 30 школах Хабаровска и 10 школах Комсомольска-на-Амуре будут организованы пункты вакцинации в медицинских кабинетах по субботам. Власти отмечают, что открываются два круглосуточных пункта вакцинации в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.Принято решение о возможности оставлять заявки на выезд бригад для вакцинации на дому граждан старше 60 лет в городе Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре по телефону единой "горячей линии" по вопросам коронавирусной инфекции – 122."Также участники заседания оперативного штаба отметили необходимость 100% вакцинации от коронавирусной инфекции вахтовиков. После достижения 100% показателей, обсервация и ПЦР-тестирование для въезда и выезда такой категории работников будут отменены. На текущий момент около 72% сотрудников, занимающихся добычей драгоценных и цветных металлов, угля в Северных районах края приезжают и работают вахтовым методом", - сообщают власти.Региональному минздраву поручено проработать вопрос запуска поезда "Здоровье" для вакцинации жителей отдаленных населенных пунктов Хабаровского края. Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона.В Хабаровском крае на лечении находятся 10 518 больных коронавирусом, в том числе 2295 стационарно, 8223 амбулаторно. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 035 случаев COVID-19, 90 545 человек выздоровели.
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, хабаровский край, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, хабаровск, комсомольск-на-амуре, здоровье - общество
10:19 17.11.2021 (обновлено: 10:36 17.11.2021)
 
В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для пожилых

В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет вводят в Хабаровском крае, сообщает правительство региона.
На заседании оперативного штаба в среду отметили, что во всех городах и большинстве муниципальных районов края наблюдается высокий прирост заболеваемости COVID-19. Зарегистрировано 4090 новых случаев против 3290 на предыдущей неделе.
"Широкое распространение коронавирусной инфекции фиксируется среди жителей края в возрасте старше 65 лет, уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 67%. В связи с этим участниками штаба принято решение о введении обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям людей старше 60 лет на территории Хабаровского края в ближайшие две недели", - говорится в сообщении.
В регионе развернуто 76 пунктов вакцинации против COVID-19, 48 мобильных пунктов, 207 выездных бригад осуществляют вакцинацию маломобильных граждан на дому и выезды в рабочие коллективы. В 30 школах Хабаровска и 10 школах Комсомольска-на-Амуре будут организованы пункты вакцинации в медицинских кабинетах по субботам. Власти отмечают, что открываются два круглосуточных пункта вакцинации в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Принято решение о возможности оставлять заявки на выезд бригад для вакцинации на дому граждан старше 60 лет в городе Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре по телефону единой "горячей линии" по вопросам коронавирусной инфекции – 122.
"Также участники заседания оперативного штаба отметили необходимость 100% вакцинации от коронавирусной инфекции вахтовиков. После достижения 100% показателей, обсервация и ПЦР-тестирование для въезда и выезда такой категории работников будут отменены. На текущий момент около 72% сотрудников, занимающихся добычей драгоценных и цветных металлов, угля в Северных районах края приезжают и работают вахтовым методом", - сообщают власти.
Региональному минздраву поручено проработать вопрос запуска поезда "Здоровье" для вакцинации жителей отдаленных населенных пунктов Хабаровского края. Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона.
В Хабаровском крае на лечении находятся 10 518 больных коронавирусом, в том числе 2295 стационарно, 8223 амбулаторно. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 035 случаев COVID-19, 90 545 человек выздоровели.
 
Распространение коронавирусаОбществоХабаровский крайКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19ХабаровскКомсомольск-на-АмуреЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковида
04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимально выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
Лента новостейМолния
"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковидаВ Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимально выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России