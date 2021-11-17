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Лавров заявил о готовности России поставлять Молдавии вакцины от COVID-19

Лавров заявил о готовности России поставлять Молдавии вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Лавров заявил о готовности России поставлять Молдавии вакцины от COVID-19

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что РФ готова поставлять Молдавии российские вакцины от коронавируса, отметив, что он подтвердил это на переговорах с... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:56

2021-11-17T13:56

2021-11-17T13:56

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что РФ готова поставлять Молдавии российские вакцины от коронавируса, отметив, что он подтвердил это на переговорах с молдавским коллегой."Условились не ослаблять совместную работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Молдавии."Я подтвердил готовность Москвы и далее оказывать необходимое содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин и другие виды сотрудничества", - добавил российский министр.

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2021

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