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Лавров заявил о готовности России поставлять Молдавии вакцины от COVID-19
Лавров заявил о готовности России поставлять Молдавии вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
Лавров заявил о готовности России поставлять Молдавии вакцины от COVID-19
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что РФ готова поставлять Молдавии российские вакцины от коронавируса, отметив, что он подтвердил это на переговорах с... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:56
2021-11-17T13:56
2021-11-17T13:56
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что РФ готова поставлять Молдавии российские вакцины от коронавируса, отметив, что он подтвердил это на переговорах с молдавским коллегой."Условились не ослаблять совместную работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Молдавии."Я подтвердил готовность Москвы и далее оказывать необходимое содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин и другие виды сотрудничества", - добавил российский министр.
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Лавров заявил о готовности России поставлять Молдавии вакцины от COVID-19
Глава МИД Лавров заявил о готовности России поставлять Молдавии вакцины от COVID-19