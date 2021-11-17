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Кому на самом деле угрожает Россия?
В Британии нашли, кому угрожают "страшные русские" - РИА Новости, 17.11.2021
Кому на самом деле угрожает Россия?
Западные политики активно культивируют образ "страшных русских" ради достижения собственных целей, следует из материала, опубликованного в британском... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:21
2021-11-17T17:27
в мире
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Западные политики активно культивируют образ "страшных русских" ради достижения собственных целей, следует из материала, опубликованного в британском интернет-журнале Spiked.Она также предположила, что Соединенные Штаты и их союзники стремятся обезопасить себя от того, чтобы Россия диктовала условия на энергетическом рынке."Зачем кому-то — и уж России особенно — планировать военное наступление в самом сердце Европы в начале зимы? И зачем ей ставить под угрозу запуск газопровода "Северный поток — 2" &lt;…&gt; ? Это бессмыслица", — считает журналистка.Автор материала напомнила, что российские военные, якобы размещенные у границы с Украиной, уже не в первый раз оказываются участниками маневров внутри самого государства, а заявленные западными СМИ "сотни тысяч" солдат — фейком.Ранее в российском МИД опровергли сообщения западных СМИ о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что передвижения Вооруженных сил никого не должны волновать, так как это дело России и никакой угрозы они несут.
https://ria.ru/20211115/ukraina-1759107256.html
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в мире, украина, сша, европа, москва, джо байден, евросоюз, нато, ситуация на украине, россия
15:21 17.11.2021 (обновлено: 17:27 17.11.2021)
 
В Британии нашли, кому угрожают "страшные русские"

Британская журналистка Дежевски назвала заявления о российской угрозе бессмыслицей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО России проводят спецоперацию во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ
Военнослужащие МО России проводят спецоперацию во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Западные политики активно культивируют образ "страшных русских" ради достижения собственных целей, следует из материала, опубликованного в британском интернет-журнале Spiked.
"Вашингтонским "ястребам" надо внушить, что Джо Байден не поступится интересами США. Поэтому не помешает маленько потрубить о российской угрозе", — отметила автор статьи Мэри Дежевски.
Она также предположила, что Соединенные Штаты и их союзники стремятся обезопасить себя от того, чтобы Россия диктовала условия на энергетическом рынке.
"Зачем кому-то — и уж России особенно — планировать военное наступление в самом сердце Европы в начале зимы? И зачем ей ставить под угрозу запуск газопровода "Северный поток — 2" <…> ? Это бессмыслица", — считает журналистка.
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Автор материала напомнила, что российские военные, якобы размещенные у границы с Украиной, уже не в первый раз оказываются участниками маневров внутри самого государства, а заявленные западными СМИ "сотни тысяч" солдат — фейком.

"США, Великобритания и НАТО делали что-то менее чем в сотне километров от российских границ. И, если учесть это, нетрудно прийти к выводу, что Россия всего лишь принимала разумные меры предосторожности, а любые передвижения войск носили в первую очередь оборонительный характер", — написала она.

Ранее в российском МИД опровергли сообщения западных СМИ о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что передвижения Вооруженных сил никого не должны волновать, так как это дело России и никакой угрозы они несут.
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