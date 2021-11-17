https://ria.ru/20211117/ugroza-1759478638.html

Кому на самом деле угрожает Россия?

В Британии нашли, кому угрожают "страшные русские" - РИА Новости, 17.11.2021

Кому на самом деле угрожает Россия?

Западные политики активно культивируют образ "страшных русских" ради достижения собственных целей, следует из материала, опубликованного в британском... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:21

2021-11-17T15:21

2021-11-17T17:27

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Западные политики активно культивируют образ "страшных русских" ради достижения собственных целей, следует из материала, опубликованного в британском интернет-журнале Spiked.Она также предположила, что Соединенные Штаты и их союзники стремятся обезопасить себя от того, чтобы Россия диктовала условия на энергетическом рынке."Зачем кому-то — и уж России особенно — планировать военное наступление в самом сердце Европы в начале зимы? И зачем ей ставить под угрозу запуск газопровода "Северный поток — 2" <…> ? Это бессмыслица", — считает журналистка.Автор материала напомнила, что российские военные, якобы размещенные у границы с Украиной, уже не в первый раз оказываются участниками маневров внутри самого государства, а заявленные западными СМИ "сотни тысяч" солдат — фейком.Ранее в российском МИД опровергли сообщения западных СМИ о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что передвижения Вооруженных сил никого не должны волновать, так как это дело России и никакой угрозы они несут.

https://ria.ru/20211115/ukraina-1759107256.html

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