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Туризм
https://ria.ru/20211117/turizm-1759395822.html
Чернышенко рассказал о планах программы студенческого туризма на 2022 год
Чернышенко рассказал о планах программы студенческого туризма на 2022 год - РИА Новости, 17.11.2021
Чернышенко рассказал о планах программы студенческого туризма на 2022 год
Около 150 российских вузов планируют принять участие в программе студенческого туризма в 2022 году, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T08:36
2021-11-17T10:31
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
россия
навигатор абитуриента
общество
москва
туризм
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Около 150 российских вузов планируют принять участие в программе студенческого туризма в 2022 году, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Там отметили, что в Москве на площадке Российского университета дружбы народов стартовал всероссийский форум "Студтуризм 2022", который продлится до 20 ноября. Его основная тема - разработка предложений в программу студенческого туризма на следующий год. Участниками форума стали свыше 100 студентов 30 российских вузов. Для них запланировано проведение лекций и мастер-классов, а также выездные мероприятия."Сделать путешествия внутри страны доступными для студентов – важная задача, поставленная перед нами президентом РФ. Этим летом, благодаря пилоту, отдохнуть в других регионах России по доступным ценам смогли около 600 студентов. В программе участвовал 21 вуз, для ребят было разработано 170 экскурсий, мероприятий и различных культурно-познавательных туристических программ. Сейчас идет работа по созданию программы на следующий год. Планируется внедрить в турмаршруты образовательные компоненты. Всего принять участие в программе студенческого туризма в 2022 году планируют около 150 вузов", - отметил Чернышенко, слова которого привели в сообщении.Он также добавил, что правительство по поручению президента также ведёт работу по созданию сети кампусов мирового уровня и выделяет средства на капитальные ремонты и реконструкцию общежитий и студгородков."Благодаря этому мы не только повышаем комфорт обучения и стимулируем ребят заниматься наукой, но и создаем еще больше вариантов размещения для студентов-туристов. Рассчитываю, что на этом форуме ребята сформируют список своих конкретных предложений и пожеланий по совершенствованию программы путешествий, предложат дополнительные и боле интересные туристические маршруты. Мы обязательно учтем это при разработке финального варианта программы", - заключил вице-премьер.
https://ria.ru/20211117/studentov-1759155124.html
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новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента, общество, москва, туризм
08:36 17.11.2021 (обновлено: 10:31 17.11.2021)
 
Чернышенко рассказал о планах программы студенческого туризма на 2022 год

Чернышенко: около 150 вузов примут участие в программе студенческого туризма в 2022 году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМолодые люди в Нижнем Новгороде
Молодые люди в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Около 150 российских вузов планируют принять участие в программе студенческого туризма в 2022 году, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Там отметили, что в Москве на площадке Российского университета дружбы народов стартовал всероссийский форум "Студтуризм 2022", который продлится до 20 ноября. Его основная тема - разработка предложений в программу студенческого туризма на следующий год. Участниками форума стали свыше 100 студентов 30 российских вузов. Для них запланировано проведение лекций и мастер-классов, а также выездные мероприятия.
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Вчера, 00:42
Международный день студентов
"Сделать путешествия внутри страны доступными для студентов – важная задача, поставленная перед нами президентом РФ. Этим летом, благодаря пилоту, отдохнуть в других регионах России по доступным ценам смогли около 600 студентов. В программе участвовал 21 вуз, для ребят было разработано 170 экскурсий, мероприятий и различных культурно-познавательных туристических программ. Сейчас идет работа по созданию программы на следующий год. Планируется внедрить в турмаршруты образовательные компоненты. Всего принять участие в программе студенческого туризма в 2022 году планируют около 150 вузов", - отметил Чернышенко, слова которого привели в сообщении.
Он также добавил, что правительство по поручению президента также ведёт работу по созданию сети кампусов мирового уровня и выделяет средства на капитальные ремонты и реконструкцию общежитий и студгородков.
"Благодаря этому мы не только повышаем комфорт обучения и стимулируем ребят заниматься наукой, но и создаем еще больше вариантов размещения для студентов-туристов. Рассчитываю, что на этом форуме ребята сформируют список своих конкретных предложений и пожеланий по совершенствованию программы путешествий, предложат дополнительные и боле интересные туристические маршруты. Мы обязательно учтем это при разработке финального варианта программы", - заключил вице-премьер.
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12 июля, 08:44Туризм
В аппарате Чернышенко рассказали о программе студенческого туризма
 
ТуризмНовости - ТуризмДмитрий ЧернышенкоРоссияНавигатор абитуриентаОбществоМоскваТуризм
 
 
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