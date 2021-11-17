08:36 17.11.2021 (обновлено: 10:31 17.11.2021)
Чернышенко рассказал о планах программы студенческого туризма на 2022 год
Чернышенко: около 150 вузов примут участие в программе студенческого туризма в 2022 году
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Около 150 российских вузов планируют принять участие в программе студенческого туризма в 2022 году, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Там отметили, что в Москве на площадке Российского университета дружбы народов стартовал всероссийский форум "Студтуризм 2022", который продлится до 20 ноября. Его основная тема - разработка предложений в программу студенческого туризма на следующий год. Участниками форума стали свыше 100 студентов 30 российских вузов. Для них запланировано проведение лекций и мастер-классов, а также выездные мероприятия.
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"Сделать путешествия внутри страны доступными для студентов – важная задача, поставленная перед нами президентом РФ. Этим летом, благодаря пилоту, отдохнуть в других регионах России по доступным ценам смогли около 600 студентов. В программе участвовал 21 вуз, для ребят было разработано 170 экскурсий, мероприятий и различных культурно-познавательных туристических программ. Сейчас идет работа по созданию программы на следующий год. Планируется внедрить в турмаршруты образовательные компоненты. Всего принять участие в программе студенческого туризма в 2022 году планируют около 150 вузов", - отметил Чернышенко, слова которого привели в сообщении.
Он также добавил, что правительство по поручению президента также ведёт работу по созданию сети кампусов мирового уровня и выделяет средства на капитальные ремонты и реконструкцию общежитий и студгородков.
"Благодаря этому мы не только повышаем комфорт обучения и стимулируем ребят заниматься наукой, но и создаем еще больше вариантов размещения для студентов-туристов. Рассчитываю, что на этом форуме ребята сформируют список своих конкретных предложений и пожеланий по совершенствованию программы путешествий, предложат дополнительные и боле интересные туристические маршруты. Мы обязательно учтем это при разработке финального варианта программы", - заключил вице-премьер.