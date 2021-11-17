https://ria.ru/20211117/troyka-1759502950.html

"Тройка" позволит внедрить пересадочные тарифы на проезд в Ростове-на-Дону

"Тройка" позволит внедрить пересадочные тарифы на проезд в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 17.11.2021

"Тройка" позволит внедрить пересадочные тарифы на проезд в Ростове-на-Дону

Билетная система "Тройка" которая будет запущена в Ростове-на-Дону, позволит внедрить пересадочные тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщил глава... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:45

2021-11-17T16:45

2021-11-17T16:46

ростовская область

общество

ростов-на-дону

ростовская область

москва

сбербанк россии

алексей логвиненко

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости. Билетная система "Тройка" которая будет запущена в Ростове-на-Дону, позволит внедрить пересадочные тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.В среду власти Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы, предусматривающее внедрение в регионе единой билетной системы на базе карты "Тройка". Она позволяет создать сквозной платежный инструмент для тех, кто много путешествует по городам России."Кроме того, билетная система "Тройка" позволит нам внедрить различные варианты тарифного меню. В том числе пересадочные тарифы: когда в течение определенного времени со скидками можно пользоваться несколькими видами транспорта", - написал Логвиненко в Instagram. Также, по его данным, можно будет подключить программу лояльности для пассажиров от партнеров, участвующих в развитии системы. С картой будут синхронизированы и городские сервисы: посещение музеев, театров, массовых мероприятий.Карта "Тройка" - единая билетная система в транспорте, созданная на базе совместного решения Москвы и Сбербанка. К сервису уже подключилось десять регионов России, жители которых смогут по карте "Тройка" совершать поездки не только в своем регионе, но и в Москву.

https://ria.ru/20211110/meropriyatiya-1758447417.html

https://ria.ru/20211028/gazifikatsiya-1756725260.html

ростов-на-дону

ростовская область

москва

россия

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общество, ростов-на-дону, ростовская область, москва, сбербанк россии, алексей логвиненко, россия