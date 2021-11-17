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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211117/toplivo-1759393261.html
ФАС предложила способы стабилизации цен на зимнее дизельное топливо
ФАС предложила способы стабилизации цен на зимнее дизельное топливо - РИА Новости, 17.11.2021
ФАС предложила способы стабилизации цен на зимнее дизельное топливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализировала мнения нефтяных компаний и разработала ряд предложений о стабилизации цен на зимнее дизельное... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T07:39
2021-11-17T07:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
москва
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
спбмтсб
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализировала мнения нефтяных компаний и разработала ряд предложений о стабилизации цен на зимнее дизельное топливо в России - в частичности, увеличить норматив продаж дизтоплива на бирже до 10% с 7,5%, сообщило само ведомство.Стоимость зимних сортов дизельного топлива нынешней осенью достигла рекордных значений на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).Так, одно из предложений касается повышения норматива продажи дизельного топлива на бирже – до 10% с текущих 7,5%. "Это позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель", - считают в ФАС.
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экономика, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), спбмтсб, россия
07:39 17.11.2021
 
ФАС предложила способы стабилизации цен на зимнее дизельное топливо

ФАС разработала предложения по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализировала мнения нефтяных компаний и разработала ряд предложений о стабилизации цен на зимнее дизельное топливо в России - в частичности, увеличить норматив продаж дизтоплива на бирже до 10% с 7,5%, сообщило само ведомство.
Стоимость зимних сортов дизельного топлива нынешней осенью достигла рекордных значений на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

"По итогам проведенного анализа предложений от нефтяных компаний ФАС предлагает комплексные меры по стабилизации цен на зимний дизель. Они касаются увеличения объема продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива", - сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

Так, одно из предложений касается повышения норматива продажи дизельного топлива на бирже – до 10% с текущих 7,5%. "Это позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель", - считают в ФАС.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМоскваФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)СПбМТСБРоссия
 
 
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