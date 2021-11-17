https://ria.ru/20211117/toplivo-1759393261.html

ФАС предложила способы стабилизации цен на зимнее дизельное топливо

ФАС предложила способы стабилизации цен на зимнее дизельное топливо - РИА Новости, 17.11.2021

ФАС предложила способы стабилизации цен на зимнее дизельное топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализировала мнения нефтяных компаний и разработала ряд предложений о стабилизации цен на зимнее дизельное... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T07:39

2021-11-17T07:39

2021-11-17T07:39

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

москва

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

спбмтсб

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализировала мнения нефтяных компаний и разработала ряд предложений о стабилизации цен на зимнее дизельное топливо в России - в частичности, увеличить норматив продаж дизтоплива на бирже до 10% с 7,5%, сообщило само ведомство.Стоимость зимних сортов дизельного топлива нынешней осенью достигла рекордных значений на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).Так, одно из предложений касается повышения норматива продажи дизельного топлива на бирже – до 10% с текущих 7,5%. "Это позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель", - считают в ФАС.

https://ria.ru/20211111/dizel-1758669722.html

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экономика, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), спбмтсб, россия