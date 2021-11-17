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Сетью 5G в Китае будет охвачено большинство сел к 2025 году
Сетью 5G в Китае будет охвачено большинство сел к 2025 году - РИА Новости, 17.11.2021
Сетью 5G в Китае будет охвачено большинство сел к 2025 году
К 2025 году мобильной связью пятого поколения (5G) в Китае будут охвачены все города и поселки, а также большинство сел, говорится в плане развития цифровой... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:09
2021-11-17T14:09
2021-11-17T14:09
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МОСКВА, 17 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". К 2025 году мобильной связью пятого поколения (5G) в Китае будут охвачены все города и поселки, а также большинство сел, говорится в плане развития цифровой инфраструктуры на период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.).К 2025 году количество базовых станций 5G достигнет 26 на каждые 10 тысяч человек, говорится в плане, опубликованном министерством промышленности и информатизации КНР.Гигабитная оптоволоконная сеть охватит большинство городских и сельских районов, говорится в документе.Также отмечается, что на начальном этапе будет создан новый тип системы надзора за отраслью, будет значительно повышена способность по обеспечению законных прав и интересов пользователей, а также будет постоянно повышаться степень защиты их личной информации.
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