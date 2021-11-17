https://ria.ru/20211117/ssha-1759509230.html

В США предлагают продать российскую дипсобственность, заявили в МИД

В США предлагают продать российскую дипсобственность, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2021

В США предлагают продать российскую дипсобственность, заявили в МИД

Вашингтон неоднократно предлагал Москве продать заблокированную российскую дипломатическую собственность в США, сообщила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:06

2021-11-17T17:06

2021-11-17T19:07

сша

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вашингтон неоднократно предлагал Москве продать заблокированную российскую дипломатическую собственность в США, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.Захарова напомнила, что, несмотря на дипломатический статус, на российских объектах прошли обыски со взломом дверей, сейчас недвижимость фактически захвачена.Как сообщал в июле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, руководство Госдепа ему прямо заявляло, что Москве не вернут ее собственность, и предлагало подумать над продажей. Как подчеркнул дипломат, Россия никогда не согласится с этой "непримиримой позицией". Он пояснил, что при реализации домов деньги должны уйти в бюджет страны, затем из казны выделят меньше средств, на которые купить новые объекты будет уже нельзя. У этого процесса нет никакого практического окончания, заключил посол.Всего Москва направила в Госдеп уже около 470 нот с требованием допустить своих представителей на объекты недвижимости, чтобы проверить их состояние и провести инвентаризацию. На все обращения приходит отказ.В 2019 году бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон на закрытых слушаниях в конгрессе заявил, что США предлагали вернуть России дипсобственность на условиях ограниченного допуска к ней. Москва посчитала это неприемлемым.Захват дипломатической собственностиВ конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы, занимавшего тогда пост президента США, приняла пакет антироссийских санкций за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.Тогда Америка закрыла доступ к двум жилым комплексам — так называемым дачам российского посольства в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке, которые являются российской дипломатической собственностью.Кроме того, во времена президентства Обамы и Дональда Трампа США закрыли консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредство в Вашингтоне и ряд других зданий, принадлежащих России на правах дипсобственности.Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов и закрытие консульства США в Санкт-Петербурге. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

https://ria.ru/20171215/1510995720.html

https://ria.ru/20211105/kompensatsiya-1757840092.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова