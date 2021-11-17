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В США предлагают продать российскую дипсобственность, заявили в МИД
В США предлагают продать российскую дипсобственность, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2021
В США предлагают продать российскую дипсобственность, заявили в МИД
Вашингтон неоднократно предлагал Москве продать заблокированную российскую дипломатическую собственность в США, сообщила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:06
2021-11-17T19:07
сша
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вашингтон неоднократно предлагал Москве продать заблокированную российскую дипломатическую собственность в США, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.Захарова напомнила, что, несмотря на дипломатический статус, на российских объектах прошли обыски со взломом дверей, сейчас недвижимость фактически захвачена.Как сообщал в июле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, руководство Госдепа ему прямо заявляло, что Москве не вернут ее собственность, и предлагало подумать над продажей. Как подчеркнул дипломат, Россия никогда не согласится с этой "непримиримой позицией". Он пояснил, что при реализации домов деньги должны уйти в бюджет страны, затем из казны выделят меньше средств, на которые купить новые объекты будет уже нельзя. У этого процесса нет никакого практического окончания, заключил посол.Всего Москва направила в Госдеп уже около 470 нот с требованием допустить своих представителей на объекты недвижимости, чтобы проверить их состояние и провести инвентаризацию. На все обращения приходит отказ.В 2019 году бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон на закрытых слушаниях в конгрессе заявил, что США предлагали вернуть России дипсобственность на условиях ограниченного допуска к ней. Москва посчитала это неприемлемым.Захват дипломатической собственностиВ конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы, занимавшего тогда пост президента США, приняла пакет антироссийских санкций за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.Тогда Америка закрыла доступ к двум жилым комплексам — так называемым дачам российского посольства в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке, которые являются российской дипломатической собственностью.Кроме того, во времена президентства Обамы и Дональда Трампа США закрыли консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредство в Вашингтоне и ряд других зданий, принадлежащих России на правах дипсобственности.Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов и закрытие консульства США в Санкт-Петербурге. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
https://ria.ru/20171215/1510995720.html
https://ria.ru/20211105/kompensatsiya-1757840092.html
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сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:06 17.11.2021 (обновлено: 19:07 17.11.2021)
 
В США предлагают продать российскую дипсобственность, заявили в МИД

МИД: в США звучали идеи продать российскую дипломатическую собственность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вашингтон неоднократно предлагал Москве продать заблокированную российскую дипломатическую собственность в США, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

"Госдепартамент продолжает упорно отказывать в допуске на территорию нашей собственности дипломатической дипломатам, отказано в этом российским эксплуатационным бригадам для контроля за исправностью систем жизнеобеспечения. При этом официальные лица США неоднократно рекомендовали их продать".

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
Захарова напомнила, что, несмотря на дипломатический статус, на российских объектах прошли обыски со взломом дверей, сейчас недвижимость фактически захвачена.
Как сообщал в июле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, руководство Госдепа ему прямо заявляло, что Москве не вернут ее собственность, и предлагало подумать над продажей. Как подчеркнул дипломат, Россия никогда не согласится с этой "непримиримой позицией". Он пояснил, что при реализации домов деньги должны уйти в бюджет страны, затем из казны выделят меньше средств, на которые купить новые объекты будет уже нельзя. У этого процесса нет никакого практического окончания, заключил посол.
Здание торгового представительства России в Вашингтоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.12.2017
15 декабря 2017, 06:01
Туманная судьба российской дипломатической собственности в США
Всего Москва направила в Госдеп уже около 470 нот с требованием допустить своих представителей на объекты недвижимости, чтобы проверить их состояние и провести инвентаризацию. На все обращения приходит отказ.
В 2019 году бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон на закрытых слушаниях в конгрессе заявил, что США предлагали вернуть России дипсобственность на условиях ограниченного допуска к ней. Москва посчитала это неприемлемым.

Захват дипломатической собственности

В конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы, занимавшего тогда пост президента США, приняла пакет антироссийских санкций за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.
Тогда Америка закрыла доступ к двум жилым комплексам — так называемым дачам российского посольства в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке, которые являются российской дипломатической собственностью.
Кроме того, во времена президентства Обамы и Дональда Трампа США закрыли консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредство в Вашингтоне и ряд других зданий, принадлежащих России на правах дипсобственности.
Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов и закрытие консульства США в Санкт-Петербурге. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 23:51
Россия потребовала от США компенсации за потерю доступа к дипсобственности
 
СШАРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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