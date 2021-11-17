https://ria.ru/20211117/shtrafy-1759420139.html

В Госдуме одобрили проект, облегчающий для водителей обжалование штрафов

В Госдуме одобрили проект, облегчающий для водителей обжалование штрафов - РИА Новости, 17.11.2021

В Госдуме одобрили проект, облегчающий для водителей обжалование штрафов

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал к первому чтению законопроект, наделяющий кабмин правом определять требования к... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:31

2021-11-17T11:31

2021-11-17T11:31

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал к первому чтению законопроект, наделяющий кабмин правом определять требования к камерам фото- и видеофиксации дорожных нарушений, а также устанавливать порядок обработки данных и передачи их в компетентные органы.Ранее один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, заявил, что внесенные изменения позволят водителям существенно облегчить процесс обжалования выписанных штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами.Законопроект предусматривает, что правительству передаются полномочия по установлению требований к фиксирующим нарушения ПДД видеокамерам, в том числе, к их программному обеспечению, к материалам фото- и видеосъемки, к порядку размещения видеокамер и установлению дорожных знаков, информирующих об их установке, а также по порядку хранения материалов съемки."При этом нарушения установленных правительством РФ требований и порядков предлагается закрепить в статье 24.5 КоАП в качестве самостоятельных обстоятельств, при которых производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению", - следует из пояснительной записки.Ранее Клишас сообщил, что для защиты персональных данных граждан закон устанавливает обязательные требования к порядку направления их в ГИБДД. Так, документ позволит повысить гарантии законности и обоснованности привлечения граждан к административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения.

https://ria.ru/20211117/lishenie-1759384422.html

https://ria.ru/20211111/shtrafy-1758502513.html

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общество, госдума рф, совет федерации рф, авто, андрей клишас, штрафы, россия