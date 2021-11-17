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Житель Пермского края получил срок за ложное сообщение о минировании школы

Житель Пермского края получил срок за ложное сообщение о минировании школы - РИА Новости, 17.11.2021

Житель Пермского края получил срок за ложное сообщение о минировании школы

Житель Пермского края приговорён к 3 годам и 5 месяцам колонии за заведомо ложное сообщение о заложенном в школе взрывном устройстве, сообщает прокуратура... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:23

2021-11-17T17:23

2021-11-17T17:23

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пермский край

россия

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ПЕРМЬ, 17 ноя - РИА Новости. Житель Пермского края приговорён к 3 годам и 5 месяцам колонии за заведомо ложное сообщение о заложенном в школе взрывном устройстве, сообщает прокуратура региона.По данным ведомства, обвиняемый позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании Купросской общеобразовательной школы в Юсьвенском районе Пермского края. При этом он знал, что сообщение является ложным и действовал из хулиганских побуждений.Установлено, что из-за его звонка был нарушен режим работы образовательного учреждения, на ложный вызов прибыли сотрудники экстренных служб, что отвлекло их от исполнения своих функциональных обязанностей. Фигурант обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").При рассмотрении дела в Кудымкарском городском суде фигурант был оправдан. Однако прокуратура обжаловала решение. В результате Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор."При новом рассмотрении суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил подсудимого к 3 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211116/shkolnik-1759232738.html

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происшествия, пермский край, россия